Invitan a taller “Bailar tambor no es cualquier cosa” 🗓

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Invitan a participar en el taller «Bailar tambor no es cualquier cosa» a realizarse este martes 6 de octubre en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Salón Viva Venezuela, Piso 17, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.


Texto: IAEM

La actividad, facilitada por la formadora Elia Díaz, se inscribe en el 9no Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores «Entre Bailes y Danzas» ¡Tírate un paso!, impulsado por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM).

El taller teórico-práctico hará junto con las y los participantes un recorrido por diferentes regiones del país analizando los aspectos generales que identifican las tradiciones afrovenezolanas.

Origen, significación social y religiosa, posturas corporales, estructuras de movimientos de los pueblos, ritmos e indumentarias, serán parte del contenido a desarrollar en la actividad.

 

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