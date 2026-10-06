Presidenta Delcy Rodríguez reconoce a la delegación venezolana de los Juegos Suramericanos: 146 medallas marcan un hito histórico

La jefa de Estado destacó el “espíritu invencible” de los atletas y celebró las 48 medallas de oro obtenidas en Santa Fe 2026

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Prensa Presidencial

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes un acto oficial para entregar un reconocimiento a la delegación venezolana que participó en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde el país alcanzó su mejor actuación histórica en este tipo de competencias.

Durante la ceremonia, la mandataria expresó que “esa bandera lleva el espíritu invencible de los venezolanos”, y exaltó el trabajo conjunto de deportistas, entrenadores y equipos multidisciplinarios durante las justas celebradas en territorio argentino.

Un balance histórico

La delegación venezolana, integrada por 414 atletas, compitió del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Argentina, y logró un total de 146 medallas: 48 de oro, 43 de plata y 55 de bronce. Con esta cosecha, el país superó los registros alcanzados en los tres ciclos olímpicos previos.

“48 veces sonó nuestro himno nacional, glorioso canto de los venezolanos y venezolanas, sonó en el podio de primero, campeones con sus medallas de oro”, resaltó Rodríguez, quien también mencionó que Venezuela rompió récord mundial en pesas y que cuenta con atletas que ganaron tres y cuatro medallas de oro.

El factor psicológico y la voluntad

La jefa de Estado atribuyó los resultados extraordinarios al esfuerzo de los atletas, entrenadores, familiares y psicólogos. “Uno cuando va a una competencia puede estar bien preparado físicamente, pero si psicológicamente no estamos preparados, no hay nada que hacer; la voluntad todo lo puede y eso fue lo que ustedes demostraron: la voluntad, el querer ganar”, afirmó.

Asimismo, señaló que el objetivo central de los programas deportivos nacionales apunta hacia la ruta del ciclo olímpico y llamó a continuar el desarrollo deportivo desde las comunidades: “Busquemos en todos los rincones de Venezuela dónde está esa semilla que tiene un sueño olímpico, que quiere ser un gran deportista, que quiere ser una persona entregada a la disciplina”.

El testimonio de los atletas

El tirador deportivo y medallista de plata Douglas Enrique Gómez intervino en representación de los atletas. Expresó su satisfacción por haber portado la bandera nacional y señaló que la participación en los Juegos Suramericanos constituyó “un sueño” para todos los integrantes de la generación de oro.

Gómez agradeció a la presidenta por el apoyo brindado al sector deportivo y reconoció el impacto del Plan Los Ángeles 2028, iniciativa que ha impulsado la evolución del rendimiento venezolano en competencias internacionales. En nombre de toda la delegación, entregó a la jefa de Estado una chaqueta firmada por los capitanes de la selección nacional, como muestra de reconocimiento y gratitud.

Avances y el camino a Los Ángeles 2028

Por su parte, el ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, destacó el avance en 36 disciplinas con preseas y el impacto del plan rumbo a Los Ángeles 2028. Subrayó que estos logros responden a las orientaciones de la jefa de Estado, dirigidas a consolidar la planificación deportiva, garantizar la atención integral de los atletas y construir un calendario competitivo unificado.

Cardillo adelantó que en los próximos días se desarrollarán los Juegos Comunales, evento de gran alcance en el que participarán los 49 mil consejos comunales del país, con el objetivo de sembrar, desarrollar y masificar el talento deportivo para captar a los futuros atletas del próximo ciclo olímpico.

La jefa de Estado ratificó el respaldo institucional para los próximos compromisos del ciclo olímpico y los Juegos Panamericanos, reafirmando el compromiso del Estado con el desarrollo integral del deporte nacional y la preparación de los atletas criollos.

La actividad contó con la presencia de Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación.