El Cenal impulsa el amor por las letras y la historia patria en las comunidades

Con el objetivo de sembrar el amor por la lectura, potenciar la producción literaria y reforzar la memoria histórica entre niñas, jóvenes y adultos, el Centro Nacional del Libro (Cenal) acudió con iniciativas de mediación lectora y fomento de la escritura creativa a comunidades de Caracas y del estado Miranda.

Texto y Fotos: Prensa Cenal

La primera experiencia tuvo lugar en las instalaciones de la U.E.N. «Pedro Emilio Coll», parroquia Coche de Caracas. Allí, los facilitadores de Cenal protagonizaron una jornada de promoción de lectura, enmarcada en el programa de la «Ruta de la Esperanza». Durante el encuentro, las niñas y niños participantes se adentraron en las páginas de la colección del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, integrada por seis títulos enfocados en la infancia, vida y obra y pensamiento de Simón Bolívar, así como en hitos históricos, como el Congreso Anfictiónico de Panamá.

La narración central giró en torno al libro «Simón y Nevado», de la escritora Aymara Díaz Campos, que relata la entrañable amistad entre el Libertador y su fiel compañero canino. La actividad permitió, además, realizar un recorrido reflexivo por otros textos clave de la colección, como «Conocí al niño Simón», que recopila sus hazañas.

A través de dinámicas interactivas y didácticas, los participantes descubrieron aspectos sorprendentes en torno a Bolívar y el proceso independentista, como el paso del Ejército Libertador por los gélidos picos andinos del actual estado Mérida, lo que despertó admiración e interés por la geografía e historia patria.

Taller creativo en Charallave

Asimismo, el Cenal se hizo presente en el campamento transitorio «Ezequiel Zamora», ubicado en la parroquia Charallave del municipio Cristóbal Rojas, estado Miranda. Ahí se realizó un taller creativo para la producción literaria, con la participación de Leonardo Cádiz, docente y mediador de lectura en la región.

La actividad reunió a 37 participantes, entre jóvenes y adultos. A través de dinámicas grupales y ejercicios prácticos, los presentes incursionaron en la creación de textos literarios y compartieron sus escritos producto de esta experiencia.

El Cenal continúa con acciones para la promoción del libro y la lectura y el fomento de la escritura creativa en todo el territorio nacional, por lo que la invitación es a las comunidades a sumarse también a la conformación de círculos lectores de la mano con este ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).