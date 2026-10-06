Iris Guevara Leal lleva a los niños de Yaracuy el legado ancestral de «7 pasos y un brinco»

La escritora y periodista presentó su más reciente obra infantil en el colegio «Cecilia Mujica» de San Felipe, en el marco del Maratón Literario Yaracuy 2026

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Gabinete Ministerial de Cultura en Yaracuy

La escritora, periodista y cultora yaracuyana Iris Guevara Leal presentó su libro «7 pasos y un brinco» ante las niñas y niños del colegio «Cecilia Mujica», ubicado en el municipio San Felipe del estado Yaracuy. La actividad, celebrada el lunes 5 de octubre, forma parte de la programación del Maratón Literario Yaracuy 2026, una iniciativa desarrollada por el Gabinete Cultural de la entidad en articulación con la Librería del Sur y el Instituto para la Cultura del Estado Yaracuy (ICEY).

Un libro nacido de la experiencia con las comunidades

Según explicó la propia autora, «7 pasos y un brinco» surgió de sus vivencias acompañando a estudiantes y cultores populares en disciplinas como la artesanía, la música, la pintura, la literatura y la oralidad. En palabras de Guevara Leal, el título de la obra «representa el mapa de mi alma y la suma de mis vivencias como maestra de pueblo».

«Esos siete pasos son las siete áreas fundamentales de la cultura y del aprendizaje que han guiado mis días; y el brinco es ese salto de fe y valentía, pero sobre todo, el brinco sagrado hacia la formación del niño para que se convierta en un futuro cultor, garantizando que nuestras raíces nunca mueran», expresó la escritora.

Un viaje por el legado ancestral

La obra, publicada por la Fundación Editorial El perro y la rana, propone un recorrido lúdico por la herencia cultural venezolana. Incluye canciones en lenguas indígenas, cantos de victoria de antepasados provenientes del África subsahariana, adivinanzas, trabalenguas, historia local y refranes populares. También aborda tradiciones como el baile de San Juan y el Tamunangue, e incorpora imágenes para colorear y pasatiempos como laberintos, con el propósito de que «los más pequeños aprendan creando».

El «caos controlado» de una presentación inolvidable

El encuentro con los estudiantes tomó un giro inesperado y emotivo. Los niños, que al principio habían sido ubicados a una distancia «prudencial» de la autora, se levantaron del piso y se acercaron para solicitarle leer fragmentos del libro ante sus compañeros. Pidieron repetir los cantos en lengua guarao y las canciones de batallas en dialecto africano.

La actividad, descrita como un «caos controlado», culminó con una pregunta que resumió el impacto de la jornada: «¿Cuándo vuelve para que nos cuente otros cuentos?».

Trayectoria de una cultora integral

Iris Guevara Leal, nacida en Arístides Bastidas, Yaracuy, es Licenciada en Comunicación Social y cuenta con una trayectoria de dos décadas en el ámbito del arte popular. Su formación abarca la danza, el teatro, la música —fue corista en agrupaciones como Eminentes del Ritmo y Estrellas de la Gaita—, la artesanía en muñequería y tejidos, y la pintura.

En noviembre de 2025, la autora bautizó en el Ateneo de Aroa su primer poemario, «Lo que gritan tus ojos», también editado por El perro y la rana. Asimismo, ha participado activamente en el Maratón Literario Yaracuy, presentando sus obras en distintos espacios de la entidad.

La presentación de «7 pasos y un brinco» en el colegio «Cecilia Mujica» reafirma el compromiso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos con la democratización del acceso al libro y el fortalecimiento de la identidad cultural desde la infancia, llevando la lectura y la memoria ancestral a las aulas y comunidades del país.