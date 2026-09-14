“6:04: La Hora de los Héroes”: El documental que inmortaliza la solidaridad venezolana tras el doblete sísmico

El material audiovisual, estrenado por VTV, recoge la incansable labor de funcionarios, ciudadanos y equipos internacionales durante la emergencia del 24 de junio en La Guaira.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

El pasado domingo 13 de septiembre, a las 9:00 p.m., la señal de Venezolana de Televisión (VTV) fue el escenario del estreno del documental “6:04: La Hora de los Héroes”. Este trabajo audiovisual, transmitido para todo el Sistema Nacional de Medios Públicos, se sumerge en la cruda realidad y la respuesta humana que se desató tras el fatídico doblete sísmico del 24 de junio, una jornada que marcó un antes y un después para la población venezolana, especialmente para los habitantes de la costa central del país.

Un relato de resiliencia y acción

El documental no se limita a mostrar la devastación causada por los dos fuertes movimientos telúricos que sacudieron al país, con epicentro cercano a la costa de La Guaira. Su enfoque principal es la admirable e incansable labor de todos aquellos que, desde el primer minuto, se convirtieron en héroes anónimos. A través de sus imágenes, “6:04: La Hora de los Héroes” rinde homenaje a ciudadanos comunes, funcionarios de seguridad y rescate, instituciones del Estado y delegaciones de países amigos que se volcaron a las calles para rescatar el mayor número de vidas posibles y brindar apoyo a los afectados.

El título del documental hace referencia a la hora exacta en que se registró el primer sismo de gran magnitud, un momento que detuvo el pulso de la nación y que dio inicio a una carrera contrarreloj por salvar vidas.

Contexto del Doblete Sísmico en La Guaira

Para comprender la magnitud de lo narrado en el documental, es fundamental recordar el contexto de aquel 24 de junio. Según reportes de organismos como la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), el país experimentó un “doblete sísmico”, un fenómeno poco común que consiste en dos temblores de magnitud similar ocurridos con pocos minutos de diferencia.

El Primer Evento: Ocurrió a las 6:04 p.m., con una magnitud estimada de 5.2, con epicentro en la región central costera.

El Segundo Evento: Apenas minutos después, a las 6:06 p.m., se registró un segundo sismo de magnitud similar, lo que agravó los daños estructurales en viviendas y edificaciones que ya habían sido debilitadas por el primer movimiento.

La ciudad de La Guaira fue la más afectada debido a su cercanía al epicentro y a la vulnerabilidad de muchas de sus infraestructuras. Los daños incluyeron colapsos parciales de edificios, grietas en viviendas y cortes de servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones.

La respuesta inmediata: El nacimiento de los héroes

El documental destaca cómo, a pesar del caos inicial y la destrucción, la sociedad venezolana se organizó rápidamente. Los cuerpos de seguridad ciudadana, bomberos, Protección Civil y el personal de salud se desplegaron de inmediato en las zonas más críticas. A ellos se sumaron vecinos, jóvenes y voluntarios que, con palas, linternas y sus propias manos, comenzaron las labores de búsqueda y rescate.

La solidaridad internacional también fue un pilar fundamental. Equipos de rescate y ayuda humanitaria provenientes de países como China, Rusia, Turquía, Cuba y naciones vecinas llegaron a Venezuela para sumar esfuerzos en las labores de salvamento, un aspecto que el material audiovisual resalta como un ejemplo de cooperación global.

Un testimonio para la historia

“6:04: La Hora de los Héroes” no es solo un recuento de una tragedia, sino un archivo histórico y emotivo que busca mantener viva la memoria de quienes arriesgaron todo por los demás. El estreno por VTV asegura que este mensaje de resiliencia y unidad llegue a todos los rincones del país, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad y la solidaridad pueden ser la luz que guía el camino.