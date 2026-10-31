Gobierno entregó 564 viviendas a familias afectadas por sismos

564 familias desde este viernes 30 de octubre se encuentran en espacios dignos, tras recibir una vivienda del Gobierno nacional en el marco del Plan Venezuela Renace. Estos hogares fueron asignados a hombres y mujeres del estado La Guaira, quienes sufrieron no solo desde lo emocional sino también desde lo material, los enormes daños causados por el doble terremoto del miércoles 24 de junio.

Texto: Diario VEA / Fotos: Prensa Presidencial

El acto de entrega lo lideró la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde el urbanismo Simón Rodríguez, ubicado en Ciudad Tiuna, Caracas, donde fueron asignados 92 inmuebles a igual número de familias. “Son 564 viviendas que vamos a entregar entre los estados Miranda, Falcón, Táchira. Un despliegue para cumplir nuestra palabra”, manifestó Rodríguez, rodeada de una de las familias bendecida por contar nuevamente con una casa.

Delcy Rodríguez entrega 564 viviendas a afectados terremotos y maquinarias para servicios públicos

Reiteró a quienes esperan por su hogar: “Siempre mi mensaje, quienes están en los campamentos van a tener una vivienda. Estamos trabajando sin descanso”.

“Nos habíamos puesto una meta de entregar 4 mil viviendas hasta el mes de diciembre; pero seguimos construyendo”, agregó.

Más de 3 mil 500 familias reubicadas

Más de 3.500 familias víctimas del doble sismo han sido reubicadas en viviendas rehabilitadas y nuevas construcciones, indicó Delcy Rodríguez. Entre las viviendas entregadas este viernes 30 de octubre, se encuentran 80 viviendas transitorias en Fuerte Tiuna. “Van a permitir que las personas que estaban en los campamentos tengan una solución privada, unifamiliar, mientras van a una vivienda definitiva”, especificó Rodríguez.

Indicó que con esta reciente asignación suman 580 casas transitorias entre Fuerte Tiuna y Ciudad Caribia.

209 viviendas entregadas en Miranda

En el urbanismo Santa Cruz en Guarenas, estado Miranda, fueron entregadas 160 viviendas a igual número de familia. Anunció el gobernador de la entidad, Elio Serrano, rodeado de los adjudicados.

Uno de los adjudicados agradeció por el hogar entregado a él y su familia. En las imágenes se apreció su inmueble y parte de la vida que desarrollan en ella. En la gráfica se observó a papá y mamá en la cocina, a uno de los niños en la mesa, y a otros tres en el mueble. El padre de hogar manifestó que tienen un lienzo para comenzar una “nueva vida”.

Otros 49 apartamentos fueron entregados en Charallave, municipio Cristóbal Rojas para atender a 162 personas. En la asignación de la obra intervino el Banco del Tesoro.

Olinda María Campos, adulta mayor, recibió la vivienda, agradeció emocionada hasta las lágrimas a la presidenta de la República por su casa.

Otros estados

En Barinas fueron entregados 36 apartamentos, otros 20 en Táchira y 12 en Tucacas, Falcón.