Lamentan fallecimiento de Krístel Guirado, apasionada creadora y defensora de la palabra

La comunidad literaria venezolana sufre la partida de una de sus personas imprescindibles, irrepetibles y necesarias en el quehacer diario: Krístel Guirado, narradora, lingüista, profesora universitaria, dramaturga, poeta y actriz.

Prensa MPPC (Texto: Francisco Castillo / Fotos: Prensa MPPC)

Nacida en Villa de Cura, estado Aragua, en 1968, Guirado se dejó seducir por el encanto de la lengua hablada y escrita, que hizo sujeto y objeto de su ejercicio y estudio. En la Universidad Central de Venezuela se recibió como licenciada en Letras (2000) y magíster scientiarum en Lingüística (2008). Esta plataforma la llevó a completar un doctorado en Lingüística Hispánica en la Universidad de Zaragoza, formación que la condujo por los caminos de la Dialectología y la Sociolingüística, materias que la sumergieron en la investigación del habla cotidiana.

En esas disciplinas destacó en el estudio de las particularidades propias del español hablado en Venezuela actualmente. Los resultados de esta indagación se recogen en seis papeles de investigación que van de 2005 a 2011, reseñados por el Instituto Cervantes.

Aun cuando formó parte de cátedras cuya sola mención denota inalcanzable formalidad –como el Instituto de Filología “Andrés Bello”, de la UCV–, Krístel Guirado siempre fue proclive a la divulgación directa, al trato de tú a tú, como parte de los innumerables talleres, conversatorios y cursos que ofreció sobre poesía, dramaturgia, narrativa y análisis del discurso.

Como autora de textos narrativos, líricos y dramatúrgicos se le recuerda por títulos como Quebrantos (1993), Tacones lejanos (1995), Tres textos para teatro (2006) y Lírica Hispana: Mujer y Gestión Editorial (2025), entre tantos otros, al igual que una notable cantidad de premios y reconocimientos que mucho dicen de su necesario aporte al estudio y promoción del habla española. Entre esos galardones se encuentra el Premio Dramaturgia de I Festival de Monólogos Armando Urbina, en 1990, y el primer lugar de la II Bienal de Literatura Infantil del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado, en 2025.

Mención especialísima merece el amor que prodigó Krístel Guirado por Los Teques, capital del estado Miranda, que hizo su hogar adoptivo y donde desarrolló buena parte de su diaria labor, plasmada en la vigencia de la radio comunitaria “La voz de Guaicaipuro” y la creación de la editorial Túnel 10, así nombrada en honor al largo tramo ferroviario que atravesaba esa parte de los Altos Mirandinos.

Guirado, quien también fue directora en la editorial El perro y la rana y se involucró con editoriales alternativas, fue homenajeada en el 11.° Festival de Teatro de los Teques y en la 19.° Filven, capítulo Miranda, ambos en 2024.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura lamenta su partida física de Guirado, exalta su legado en la divulgación del panorama lingüístico venezolano y reconoce su aporte para el crecimiento del sector editorial.