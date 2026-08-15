Libros para la memoria de la historia insurgente integran oferta editorial de Venezuela en la Feria del Libro de La Habana

Entre la oferta editorial de Venezuela en la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH 2026), en Cuba, se hallan novedades dirigidas a recuperar la memoria de la historia insurgente de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe.

Texto: Prensa Cenal / Fotos: Elina Tineo

Una de estas publicaciones se presentó, en compañía de su autor, el historiador cubano Elier Ramírez Cañedo. Se trata de “La miseria en nombre de la libertad”, una de las más recientes novedades editoriales del Centro de Estudios Simón Bolívar.

También, del historiador Sergio Guerra Vilaboy, se presentó el libro “Diario del Congreso Anfictiónico de Panamá: Cronología de sus antecedentes, desarrollo y resultados”, bajo una coedición de Monte Ávila Editores Latinoamericana y el Centro de Estudios Simón Bolívar. A esta tanda de presentaciones se sumó el libro “Chávez y la Madre África. Compilación de intervenciones del Comandante Hugo Chávez Frías”, editado por el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.

Rosario Soto, viceministra de Fomento para la Economía Cultural y coordinadora de la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, participó en las presentaciones de estas obras y destacó lo significativo de que lleguen estos textos a un espacio como la FILH, propicio para seguir promoviendo la identidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Historia para el combate

El libro “La miseria en nombre de la libertad”, nacido en el contexto del bicentenario de la liberación continental y que forma parte de la Colección Historia para el Combate, tiene como tema central la política expansionista de los Estados Unidos sobre América Latina. La viceministra Soto detalló que se trata de la primera vez que se presenta esta nueva edición bajo el sello del Centro de Estudios Simón Bolívar.

Ramírez Cañedo recordó junto a Soto que la política expansionista de los Estados Unidos tuvo sus primeros episodios durante la independencia de España con sus intentos por apoderarse de Cuba. En ese sentido, los lectores pueden encontrar entre las páginas del libro de este autor el fruto de una acuciosa investigación bibliográfica sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba a fines del siglo XVIII hasta principios del XIX.

“La Doctrina Monroe deja ya explícita la característica expansionista de la nación estadounidense y cómo ya en el siglo XIX, con Bolívar en plena gesta independentista, ya se perfilaba ese interés, esta intención expansionista”, sostuvo Soto.

Agregó que con esta publicación del Centro de Estudios Simón Bolívar se puede acceder a una perspectiva de este interés expansionista desde la historia de Cuba.

La unión nuestramericana

Respecto al libro “Diario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Cronología de sus antecedentes, desarrollo y resultados”, la viceministra Soto indicó que este documento es un análisis histórico de los antecedentes, desarrollo y resultados de aquel encuentro en 1826, un esfuerzo de Simón Bolívar inspirado en ideas de integración continental, para consolidar la unión nuestramericana y derrotar definitivamente al imperio español.

Aunque el impacto final del Congreso para la alianza efectiva de las nuevas naciones americanas fue simbólico, dejó un legado de aspiraciones integracionistas aún vigente.

“Desde la perspectiva en la que hemos estudiado el Congreso Anfictiónico de Panamá y todo el proceso de independencia, entendemos que este encuentro llegara no solamente a concebirse como una idea sino a una concreción ya demuestra el éxito que tuvo. Más allá de que los objetivos mayores perfilados por el Libertador no se cumplieran en lo inmediato, es un antecedente del proyecto de unión nuestroamericano que tuvo una realidad y que confrontó intereses internos, separatistas, realidades e intereses internacionales de las potencias globales europeas y de las nacientes potencias estadounidenses”, expuso Soto.

La obra cobra relevancia por su presentación en forma de cronología, precedida de un pormenorizado estudio introductorio que destaca sus figuras clave, así como las propuestas de unión y confederación pensadas para garantizar la paz, independencia y defensa común entre los países recién emancipados del imperio español ante las apetencias imperialistas de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Chávez y la Madre África

Finalmente, en el stand de Venezuela puede hallarse “Chávez y la Madre África. Compilación de intervenciones del Comandante Hugo Chávez Frías”, con prólogo de Yuri Pimentel. Se trata de un texto que abarca la transformación de la política exterior venezolana desde la llegada del Comandante Chávez en 1999, bajo un nuevo camino, propio, independiente y soberano, fundamentado en igualdad, cooperación, solidaridad y no intervención.

Especialmente, la publicación acerca al lector a las relaciones de Venezuela con la Madre África. Pone en evidencia la unidad natural que existe de uno y otro lado del Atlántico, de un pasado común y un presente de lucha contra las cadenas imperiales y neocoloniales que han impedido la consolidación de la paz y la construcción de modelos alternativos.

La FILH Cuba culmina este 16 de agosto. Sus actividades se desarrollan bajo el lema Leer es crecer y en el marco del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.