Museo de Ciencias Naturales fomenta la actividad creativa con “Multiverso artístico”

En las áreas verdes del Museo de Ciencias Naturales se efectuó este viernes 11 de septiembre la jornada «Multiverso artístico», una iniciativa dirigida a niños y jóvenes junto a sus padres y representantes, para fomentar el aprendizaje y aplicación de distintas técnicas artísticas no solo a través de manualidades, sino también con recursos y materiales del entorno natural.

Texto y Fotos: Prensa Museo de Ciencias

Durante la sesión, los asistentes pudieron aplicar las técnicas de impresión botánica, collage y esgrafiado invertido con uso de imágenes inspiradas en la biodiversidad y las exposiciones del museo. La actividad integró la ciencia y el arte en actividades que unen a la familia en un espacio al aire libre.

Ingrid Briceño, jefa especialista de Educación del Museo de Ciencias, explicó que la actividad tuvo como objetivo acercar la ciencia a la comunidad a través de la expresión de las artes plásticas.

“Esta actividad buscó que los participantes conectaran con la naturaleza y el patrimonio del museo mediante el uso de herramientas (de las artes) plásticas. El uso del espacio al aire libre facilita la integración de los niños y sus familias en un entorno de aprendizaje continuo”, indicó.

Por su parte, Florimar Tolosa, quien participó en el taller, detalló la experiencia durante la jornada. “Asistí con mis hijas para participar en las dinámicas del jardín. Los niños trabajaron con diferentes materiales y compartieron con otros integrantes del grupo durante la actividad. Es una forma en donde, como familia, podemos compartir y salir de la rutina diaria en la ciudad”.

El Museo de Ciencias Naturales mantiene el acceso libre a talleres en sus espacios exteriores durante los días miércoles, jueves y viernes. Los detalles de estas actividades se divulgan en las cuentas en redes sociales de la institución.