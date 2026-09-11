Petare estrena centro de historia insurgente

Con la finalidad de documentar la participación de los habitantes de la parroquia Petare, del municipio Sucre, del estado Miranda, en la historia de Venezuela, fue creado el Centro de Historia Local Insurgente Antonio José de Sucre, a través del cual será impulsada la escuela de cronistas comunitarios.

Texto: Últimas Noticias

La información fue dada a conocer por el cronista del municipio Sucre, Víctor Méndez, en un acto realizado en el casco histórico de Petare, donde se llevó a cabo la creación del centro. Además, fueron bautizados varios libros de la historia de Petare y se presentaron documentales sobre el barrio La Machaca, uno de los territorios más populares de esta zona.

“A través de este centro vamos a investigar y dar a conocer la participación que han tenido los habitantes de Petare, en distintas épocas de la historia de Venezuela, desde la resistencia indígena, el proceso de independencia, la guerra federal, las épocas de dictaduras y nuestra historia contemporánea, donde hay muchos protagonistas que deben ser visibilizados”, dijo Méndez.

Anunció que activarán la Escuela de Cronistas Comunitarios para llevar los ciclos de formación en cada consejo comunal y comuna, con el fin de capacitar a los vecinos que se encargarán de escribir la historia local de sus territorios con el apoyo de varias universidades.

El profesor Rubén Reinoso, rector de la Universidad Experimental de la Gran Caracas, señaló que apoyarán este proyecto de historia, junto con el área de turismo, para dar a conocer la zona de Petare.

José Martínez, vecino de la zona, dijo que existe una gran motivación para conocer esa historia.