MinCultura y la Red de Historia lanzan plan nacional para fortalecer la identidad venezolana desde las comunidades y las aulas

En un esfuerzo por afianzar las raíces históricas y culturales de la nación, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MinCultura), bajo la dirección del ministro Alejandro López, ha anunciado el lanzamiento de un plan nacional destinado a fortalecer la identidad venezolana. Esta iniciativa se desarrollará en conjunto con la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y el Movimiento de Historia Insurgente, y contará con la participación activa de comunidades y centros educativos en todo el territorio nacional .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC/ Fotos: Prensa MPPC

La medida, instruida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca articular políticas culturales que trasciendan las aulas para resonar en el tejido social del país. Durante una rueda de prensa, el ministro López destacó el papel fundamental de la historia como herramienta de conciencia y liberación, subrayando el compromiso de su gestión por impulsar “lo afirmativo venezolano” y proteger el patrimonio cultural . Como parte de esta visión, se proyecta la figura del Libertador Simón Bolívar como eje central de la identidad nacional, fomentando alianzas que involucren a la juventud en iniciativas culturales sustentables .

El encuentro contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito histórico y académico, entre ellas el historiador Pedro Calzadilla, quien recientemente recibió un homenaje póstumo por su invaluable legado a la “Historia Insurgente” . Calzadilla, acompañado de representantes del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Centro Nacional de Historia y el Centro de Estudios Simón Bolívar, celebró la unidad de esfuerzos en un momento clave para la memoria histórica .

“La patria está allí: descansa en el alma, el corazón y la conciencia de los pueblos”, afirmó Calzadilla, quien además recordó las próximas conmemoraciones de los bicentenarios de la llegada de Simón Bolívar a Venezuela (2026) y la aprobación de los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela (1827) . Estos hitos históricos, fundamentales para la emancipación y la consolidación republicana del país, servirán como plataforma para profundizar en el debate y la enseñanza de la historia patria .

Por su parte, la historiadora Dulce Marrufo enfatizó la urgencia de construir una política cultural incluyente que reivindique la memoria nacional desde la base. “Tenemos el compromiso de que los niños y los jóvenes se eduquen para sentir la identidad y el orgullo de nacer en este territorio”, expresó, al tiempo que destacó el rol determinante de la educación en la formación emancipadora de los pueblos .

Este plan se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno Nacional para defender la soberanía cultural y la identidad frente a campañas externas de desinformación, promoviendo una fusión generacional que rescate las tradiciones y expresiones artísticas propias de cada región del país .