Agrupaciones de jazz, afrocaribeñas, rock sinfónico y Soul/R&B de El Sistema también estarán en el Festival por la Paz 🗓

 • 0 Comentarios

Este 1 de mayo, la Base Aérea La Carlota será el escenario del Festival por la Paz con las agrupaciones de música popular de El Sistema de Orquestas

Desde el jazz y los ritmos latino-caribeños hasta el sonido de VESS (Venezuelan Sound System, expertos en soul y R&B) y la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, tendremos una jornada cargada de música para todos los gustos.

📍 Lugar: Concha Acústica, Parque Francisco de Miranda.
🕘 Hora: Desde las 09:00 AM.
🎟️ ¡ENTRADA LIBRE!

Es el plan perfecto para disfrutar el día feriado con amigos o en familia. ¡Revisa el horario en el flyer y no te pierdas a tu agrupación favorita! 🔊✨

El viernes 1 de mayo de 2026
Agenda Cultural

Delcy Rodríguez participó en acto conmemorativo por el Día Nacional del Cuatro

abril 17, 2026

El Sistema y el Grupo Herencia estrenan "Portal: Sinfonía para el tambor"

marzo 3, 2026

La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela inaugura la temporada 2026 en Quebrada Honda

enero 20, 2026

El maestro Jesús Sevillano celebra 93 años de vida con cantos de navidad

noviembre 9, 2025

El Sistema de Orquestas de Venezuela es reconocido por la Unesco como Centro de Categoría 2

noviembre 6, 2025

En manos de Handel, la Orquesta Barroca Simón Bolívar da inicio a nueva temporada de conciertos

octubre 21, 2025

Este jueves comienza el XIII Festival Internacional de Percusión en Caracas (+Programación)

septiembre 17, 2025

Orquesta de Cámara Simón Bolívar cierra el ciclo de conciertos “Eterno Beethoven: travesía sinfónica a lo sublime”

julio 27, 2025

El Sistema presenta las nueve sinfonías de Beethoven en seis conciertos

julio 16, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios