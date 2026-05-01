Agrupaciones de jazz, afrocaribeñas, rock sinfónico y Soul/R&B de El Sistema también estarán en el Festival por la Paz 🗓

Este 1 de mayo, la Base Aérea La Carlota será el escenario del Festival por la Paz con las agrupaciones de música popular de El Sistema de Orquestas

Desde el jazz y los ritmos latino-caribeños hasta el sonido de VESS (Venezuelan Sound System, expertos en soul y R&B) y la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, tendremos una jornada cargada de música para todos los gustos.

📍 Lugar: Concha Acústica, Parque Francisco de Miranda.

🕘 Hora: Desde las 09:00 AM.

🎟️ ¡ENTRADA LIBRE!

Es el plan perfecto para disfrutar el día feriado con amigos o en familia. ¡Revisa el horario en el flyer y no te pierdas a tu agrupación favorita! 🔊✨