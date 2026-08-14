Una mañana de dibujo y color vivieron niños y niñas del campamento César Rengifo

El arte y la creatividad llenaron de color al campamento transitorio César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas, con un taller de dibujo que impartieron representantes del Instituto del las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES). El taller fue diseñado como un acercamiento a las niñas y niños al mundo de las artes plásticas de forma didáctica y divertida.

Prensa MPPC (Texto: Oriana Chirinos / Fotos: Nathael Ramírez)

Durante la jornada, los pequeños exploraron conceptos fundamentales como las figuras geométricas y la tridimensionalidad. También aprendieron a observar su entorno para plasmar y reproducir diversos elementos de la realidad a través del papel y los lápices.

Entre los facilitadores de la jornada se encontraba Joel Nacache Toro, artista plástico y visual, docente y vocero principal del Congreso Nacional de las Artes de la Imagen y el Espacio. Nacache dijo que “a través del dibujo, hacemos unas clínicas de sensibilización y de sanación con los niños”.

Asimismo, añadió Nacache que en esta segunda jornada se ampliaron las nociones básicas del dibujo para ofrecer “un acercamiento a las formas geométricas conocidas por todos nosotros: el cilindro, la esfera, el rectángulo, el cuadrado”. Finalmente, dijo que estas prácticas fomentan el reconocimiento de su entorno y el ejercicio de la observación, y enseñan cómo “las formas básicas, a partir de las cuales salen todos los elementos naturales y las formas creadas por el hombre, están vinculadas con esas formas geométricas”.

Imaginación sin límites

Los pequeños se volcaron a la tarea de reproducir una jarra de peltre sobre un banquito de madera, a la que agregaron los colores y paisajes que se adaptaran a su visión. La pequeña Aleska Valentina describió cómo en la actividad les enseñaron “el modo que las figuras geométricas se pueden convertir en arte”.

Por su parte, Miranda Valentina Barrios describió su hermoso dibujo ambientado en el cuento “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carroll, donde ilustró su jarra rodeada de tazas de té, tortas y motivos coloridos. Dentro del relato de su dibujo, contó que “los invitados se fueron a organizar los preparativos, como los regalos”. Por último, compartió que su parte favorita fue poder hacer un dibujo libre.

A casi dos meses del doble terremoto del 24 de junio, la Ruta de la Esperanza sigue acompañando a adultos y pequeños con actividades de índole artística y cultural que brindan momentos de esparcimiento y herramientas para fortalecer la creatividad y la restauración emocional.