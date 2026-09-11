Con gran Bailanta inicia 9no “Encuentro Saberes, sonidos y sabores”

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en conjunto con el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), da inicio a la novena edición del Encuentro: Saberes, sonidos y sabores, que en esta oportunidad rinde homenaje al movimiento, la música y la expresión corporal bajo el lema Entre bailes y danzas: Tírate un paso.

Texto: CiudadCCS / Fotos: Roiner Ross

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La apertura se dio en la planta baja de la Torre Norte de El Silencio, donde los asistentes comenzaron a ritmo de salsa y flamenco, contagiados por la energía de los bailarines Yesenia Morón y José Herrera, quienes invitaron al público presente a compartir un rato de baile y variedad musical.

​La programación, que se extenderá durante más de un mes hasta el 15 de octubre, congregará distintas expresiones dancísticas y musicales que van desde los ritmos tradicionales venezolanos como el joropo y el tambor, hasta géneros de proyección internacional y urbana como la salsa, el tango, la capoeira y el dancehall, con el punto fuerte de una serie de conversatorios que se dictarán los martes, miércoles y jueves a partir de las 10:00 a.m. en el piso 16 de la Torre Norte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en El Silencio.

​A través de esta iniciativa, las instituciones organizadoras buscan promover el encuentro ciudadano, la preservación del patrimonio sonoro y el reconocimiento de la diversidad cultural a través del baile.

La cadencia caribeña se hizo sentir en el encuentro.

Yesenia Morón, bailarina profesional destacó que estas actividades representan una oportunidad valiosa para las personas de despertar los músculos y elevar el ánimo, en medio de las complejidades de la coitidianidad.

Invitó a la ciudadanía asistir en los próximos días a los conversatorios que se dictarán, así como los talleres de baile que se impartirán de manera dinámica, con el fin de que el público participe abiertamente.

Por su parte, José Herrera, otro bailarín que dirigió el encuentro, resaltó las virtudes del baile como la disminución de cortisol, considerada la hormona del estrés, y mantiene el equilibrio mental de la persona al concentrar cada movimiento al compás del instructor.

La programación de este Encuentro de Saberes será previamente publicada por las redes sociales Instagram del Ministerio de Cultura.