Rindieron tributo a Juvenal Ravelo, maestro del arte cinético venezolano

En el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) se rindió homenaje al maestro del arte cinético Juvenal Ravelo, en reconocimiento a su destacada trayectoria en las artes plásticas nacionales e internacionales.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)

La actividad estuvo encabezada por el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, Tarek William Saab, quien destacó el legado del artista plástico venezolano, a quien definió como una de las figuras vivas más relevantes de la cultura nacional y latinoamericana.

“Nos encontramos junto a una de las glorias nacionales más históricas de nuestra patria a nivel del arte cinético y de las artes plásticas. Juvenal Ravelo es un maestro que inició su trabajo en el oriente venezolano, proyectó su arte en Europa y se convirtió en inspiración para las nuevas generaciones”, expresó Saab durante la entrega del reconocimiento.

Respecto al reconocimiento otorgado, Saab subrayó el impacto de su labor: «La Gran Misión Viva Venezuela le está rindiendo este sincero homenaje a una carrera de casi 80 años. Si calculamos que tiene 92 años y empezó siendo un adolescente, hablamos del maestro de maestros; el artista plástico vivo más relevante de Venezuela y de América Latina».

Por su parte, el maestro Juvenal Ravelo agradeció la distinción. «Este acto no es solo para mí, sino para todos los artistas plásticos que libran mil batallas cotidianas. El artista plástico sale a buscar su propio camino sin nada que lo guíe o lo proteja. Se requiere mucho coraje y voluntad para enfrentar las buenas y las malas en este camino difícil», expresó.

Asimismo, reflexionó sobre el valor fundamental de la cultura en el desarrollo social. «Toda la alegría y la parte espiritual se gestan desde adentro. Interpreto que el mundo de la cultura debe ser el principal motor de cualquier sistema, bien sea público o privado. Como sostuve en una reflexión publicada tiempo atrás: ningún macroproyecto económico dirigido a nuestra América tendrá éxito sin la presencia de la cultura», sostuvo.

El maestro también recordó los orígenes del «Arte de Participación en la Calle», propuesta que desarrolló de manera paralela a su producción individual para galerías y museos. Explico que la iniciativa surgió al observar que la clase trabajadora y los habitantes de las comunidades no tenían acceso habitual a las salas expositivas.

“Decidí crear el Arte de Participación en la Calle. La primera experiencia la desarrollé hace 51 años, en 1975, precisamente en el sector donde nací. Tras regresar de París con los módulos cromáticos estructurados, convoqué a los vecinos, amigos y adultos mayores de la comunidad, y juntos transformamos la calle”, relató Ravelo.

Un arte cercano a las comunidades

La directora del Maccar, Mary Pemjean, resaltó la dimensión humana y transformadora de la obra del homenajeado, así como su representación del país en la Bienal de Venecia, en 2024. “Rendimos tributo a una trayectoria que dimensionamos. Más allá de exponer su obra, el maestro mostró un proyecto de vida que sostiene desde hace más de 50 años con el Arte de Participación en la Calle”, enfatizó.

Pemjean destacó que esta propuesta ha contribuido a democratizar las artes plásticas en Venezuela al involucrar a niños, jóvenes y comunidades de distintos territorios. También valoró su trabajo en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde el arte ha servido como herramienta para que las mujeres privadas de libertad se reconecten consigo mismas y reflexionen sobre sus experiencias a través de la creación.

El homenaje a Juvenal Ravelo reafirma el valor de su legado y reconoce una obra que ha trascendido los espacios tradicionales para convertirse en una experiencia colectiva, participativa y profundamente transformadora.