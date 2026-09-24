Anuncian curso sobre la digitalización del patrimonio cultural

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Foto referencial, universoabierto.org

La Fundación Museos Nacionales, a través del Sistema Nacional de Museos y con el apoyo de la Galería de Arte Nacional, anuncia la apertura de la actividad formativa titulada “Memorias Interconectadas: Experiencias de Digitalización Patrimonial entre Italia y América Latina”.

Texto: CiudadCCS

En el marco del curso, el museólogo Irarkil Rangel dictará la conferencia “La digitalización del patrimonio cultural”, organizado por la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA) en Roma (2026). La ponencia presentará un balance comparativo sobre la digitalización del patrimonio cultural en América Latina e Italia.

A partir de la experiencia formativa virtual y presencial en Roma, se exploran modelos de gestión digital, estrategias de preservación, tecnologías aplicadas a la mitigación de riesgos sísmicos y climáticos, y sistemas de protección contra el tráfico ilícito. Asimismo, se reflexiona sobre el caso venezolano (RPC) y se plantean rutas estratégicas para la adopción de nuevos estándares y la soberanía tecnológica en las instituciones culturales.

El intercambio de experiencias entre Italia y América Latina sobre digitalización patrimonial, se consolidó recientemente a través de programas como el Curso de Alta Formación del IILA, permitiendo evaluar de forma conjunta los enfoques, los obstáculos comunes y los avances logrados en ambos territorios.

Vale mencionar que IILA promueve el intercambio de buenas prácticas entre el sistema institucional italiano (con el apoyo del Ministerio de Cultura y los Carabinieri de Tutela del Patrimonio) y los archivos y museos, mediante la adopción de marcos operativos inspirados en modelos europeos adaptados a la realidad y riqueza del acervo histórico latinoamericano.

La digitalización del patrimonio cultural tiene diferentes objetivos. El más directo es la obligación de preservarlo y protegerlo, pero también el tener récords digitales permite administrarlo de una manera accesible y sustentable. La digitalización permite que los documentos puedan reutilizarse y generar nuevo conocimiento. Las personas pueden acceder al documento como archivo electrónico y usarlo para investigación, lo que se conoce como reuso de objeto digital.

Irarkil Rangel (Foto: Unión Radio)

El curso dará inicio el jueves 1° de octubre en la Galería de Arte Nacional, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. La modalidad será presencial. Para formalizar la inscripción, los interesados deben entrar al enlace: https://forms.gle/Hz58wd11i963uuXAA. Para mayor información, pueden acudir a la siguiente dirección de correo electrónico: formacionmuseosdevzla@gmail.com

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado avalado por el ICOM (Consejo Internacional de Museos, por sus siglas en inglés: International Council of Museums), organización no gubernamental y asociación internacional creada en 1946, que agrupa a museos y profesionales del sector, para proteger y promover el patrimonio cultural y natural.

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Publicado por Luigino Bracci

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