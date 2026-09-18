El MEDI llevó el taller “Móviles en movimiento” a club de abuelos de la parroquia Sucre

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El Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI), en línea con su programación de entretenimiento y aprendizaje en materia cultural, desarrolló este 17 de septiembre el taller «Móviles en movimiento» en el Urbanismo Residencias Catia, parroquia Sucre, Caracas.

Texto y Fotos: Prensa FMN

El equipo de talleristas del MEDI explicó que este tipo de actividades es beneficiosa para los abuelos toda vez que la cultura, ya sea a través de la música, el teatro, la pintura o la narración, estimula la memoria y devuelve una sensación de pertenencia, en especial después de un trauma como el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Así, la propuesta cultural «Móviles en movimiento» representó la primera actividad en este club de abuelos luego de los hechos suscitados el pasado 24 de junio. Previo a esta fecha, ya se habían realizado otras propuestas culturales, como el estampado de franelas «Replanteando a Picasso» y la elaboración de la Cruz de Mayo en la zona de Los Flores de Catia.

«Para nosotros, el equipo de Educación, ser parte de este proceso es como llevar una caja de herramientas llena de magia. Nos hace sentir que de alguna manera estamos acompañándolos a pasar un rato diferente, ayudándolos y enseñándole técnicas que los ayudan con su motricidad fina, conversando con ellos sus experiencias vividas, hacerlos y hacernos reír con sus anécdotas», enfatizó el grupo de talleristas del MEDI.

Este equipo de profesionales invitó a toda la ciudadanía a integrarse a estas actividades lúdicas, pues permiten poner en práctica la creatividad, para propiciar, a su vez, un momento de fraternidad, de compartir y de entretenimiento.

 

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