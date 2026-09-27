Parque Cultural Tiuna el Fuerte vibra con su 4.° Encuentro de Escuelas de Percusión

Como un espacio de encuentro para la enseñanza y la hermandad musical, este viernes 25 de septiembre se llevó a cabo el 4.° Encuentro de Escuelas de Percusión en los espacios del Parque Cultural Tiuna el Fuerte, en Caracas. La jornada congregó a la Escuela de Percusión Tiuna y a la agrupación Tambor y Gloria de El Guarataro por la capital, a la Escuela de Formación FP Percusión proveniente de Coro, estado Falcón, y a la escuela de percusión “Juventud de Roca” de San Mateo, estado Aragua.

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)/ Fotos: (Ismael Díaz-Angie Vélez)

La iniciativa nació precisamente del taller formativo de este centro cultural con el propósito de enlazar a las academias, difundir y defender la música afrovenezolana, afrocaribeña y el tambor, promoviendo además que las nuevas generaciones preserven estas raíces culturales mediante un formato de clase abierta que reúne a escuelas consolidadas y a sus alumnos.

Richard Parada, profesor y organizador del evento, señaló que la actividad ha evolucionado desde sus inicios con escuelas de la capital hasta convertirse en un referente de carácter nacional, recordando que por las ediciones anteriores han desfilado delegaciones de estados como Yaracuy, Carabobo, La Guaira, Guárico y Miranda.

Por su parte, Carlos Fiol, alumno e integrante de la escuela anfitriona, destacó que el proyecto nació de la curiosidad de los estudiantes por conocer los métodos de aprendizaje de otras academias. Asimismo, resaltó que, a diferencia de los tradicionales encuentros de agrupaciones o festividades patronales, este evento es pionero al reunir exclusivamente a escuelas formativas.

En esta misma línea, Luis Artigas, también alumno del taller anfitrión, valoró la experiencia como un espacio de formación que trasciende lo musical para convertirse en una gran familia. Destacó que el motor principal de estas jornadas ha sido el deseo colectivo de los estudiantes por profundizar en la riqueza técnica y la diversidad de los golpes de tambor propios de cada región del país.

Durante el encuentro, Freddy Peña, director de la Escuela de Formación FP Percusión de Coro, estado Falcón, expresó su emoción por participar en esta cuarta edición. Desde la entidad falconiana, la delegación viajó para representar sus raíces a través del tambor coriano, el veleño y el cumarebo, destacando que este tipo de encuentros permiten mostrar el trabajo regional y estrechar lazos de hermandad entre cultores de todo el país.

De igual forma, Yeferson Yánez, miembro de la escuela de percusión “Juventud de Roca” de San Mateo, estado Aragua, destacó que el proyecto nació a partir de una iniciativa ecológica bajo el lema “Reciclo y toco mi tambor”, enfocada en la creación de instrumentos con material reciclado para enseñar técnica, posición y canto a los niños de la comunidad. Acompañado por los profesores Elvis Palma y María Fernanda Santana, Yánez expresó su orgullo por mostrar el talento formativo de los jóvenes aragüeños en los espacios de Tiuna el Fuerte.

De esta manera, este inspirador ciclo de saberes continúa tejiendo hermandad entre jóvenes cultores y escuelas de percusión de todo el país, cuyas actividades se desarrollan de manera habitual los últimos viernes de cada mes.