El Sistema de Orquestas regaló una tarde de música a las familias del campamento transitorio César Rengifo

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El Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, Núcleo Carmelitas, ofreció este 15 de agosto una muestra musical en el Campamento Transitorio César Rengifo, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Gustavo Quintana)

Durante la jornada, la agrupación presentó un variado repertorio que incluyó las interpretaciones de piezas como “Pomp and Circumstance”, la Marcha Radetzky, “Venezuela” y la Obertura Gipsy.

Arianni Hidalgo, formadora integral académico-musical, destacó el impacto positivo de esta iniciativa y señaló que el objetivo principal es brindar un espacio de esparcimiento y alegría a los niños que se encuentran en el lugar, permitiéndoles disfrutar de una tarde diferente.

Por su parte, Luis Aguilar, trombonista, calificó la experiencia como sumamente divertida y agradable. Destacó especialmente la interpretación de “Pomp and Circumstance”, como una obra que transmite gran romanticismo, amor y alegría a los presentes.

Estas actividades forman parte de la “Ruta de la Esperanza”, iniciativa desplegada en los 107 campamentos transitorios del país. Este despliegue, que brinda atención integral a los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, ya ha acumulado más de 2200 horas de abordaje cultural.

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