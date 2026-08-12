Venezuela dice presente en la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana

La República Bolivariana de Venezuela participa en la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH), a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), con una delegación que apuesta por visibilizar la producción editorial del país en uno de los encuentros literarios más importantes del Caribe y del mundo.

Texto y fotos: Cenal

En su stand, el público puede explorar más de 150 títulos que reúnen publicaciones de editoriales públicas, privadas e independientes. Entre estas destacan El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho, adscritas al MPPC.

La delegación venezolana está encabezada por la viceministra de Fomento para la Economía Cultural y coordinadora de la Plataforma del Libro y la Lectura del MPPC, Rosario Soto. La acompañan los escritores Esmeralda Torres y José Javier Sánchez; Elis Labrador, director ejecutivo de El perro y la rana y de Monte Ávila, y Gladys Ortega, coordinadora editorial de Monte Ávila.

Torres presentó este miércoles 12 su poemario “Cuerpo quebrado lumbre”, ganador del Premio Casa de Las Américas mención poesía (2025), y galardonado en la sede de esta emblemática institución cultural cubana. No es la primera vez que su nombre suena en el certamen: en 2023 fue finalista en la mención Cuento. Este viernes 14, a las 12:00 del mediodía, volverá a la sala Carpentier de la feria, que se celebra en la Estación Cultural de Línea, para presentar “Canción de piedra”.

Junto a ella está José Javier Sánchez, poeta, narrador y crítico literario, ganador de la Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares (2023) con “De ser lenguaje para no ser olvido”. Sánchez presentará esta obra el viernes 14, a las 10:00 de la mañana, también en la sala Carpentier.

La FILH, convocada por el Instituto Cubano del Libro, abrió sus puertas el 10 de agosto y cerrará este domingo 16, bajo la premisa martiana “Leer es Crecer”. También cuenta con actividades en instituciones culturales de La Habana como la Casa de las Américas, la Casa del Alba, el Centro Dulce María Loynaz, el Pabellón Cuba, el Centro de Estudios Martianos, la Biblioteca Nacional y el Memorial José Martí.

Esta edición está dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y tiene como País Invitado de Honor a la Federación de Rusia. Los escritores homenajeados son Marilyn Bobes y José Bell Lara.