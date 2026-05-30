Cenal anuncia Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2026 🗓

El Centro Nacional del Libro (Cenal) convoca a escritoras y escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país a optar por sus Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2026 con la presentación de proyectos originales e inéditos, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto.

Texto y Foto: Cenal

Las categorías para participar son Narrativa, Dramaturgia, Biografías, testimonios y crónicas; Literatura para niñas, niños y jóvenes e Investigación cinematográfica, esta última en alianza con la Fundación Cinemateca Nacional por su 60.° aniversario.

Las bases con los requisitos y especificaciones de los proyectos para participar están publicadas en el sitio web del Cenal www.cenal.gob.ve.

Los trabajos de creación literaria serán recibidos por el Cenal vía digital a través de una planilla electrónica de postulación, en la que deberá adjuntarse el archivo con el proyecto.

Como parte de los requisitos de elegibilidad, los proyectos de creación literaria deberán estar escritos en castellano o en alguna de las lenguas originarias. La beca se asignará por un lapso de seis (6) meses. El último pago será contra trabajo culminado.

Para más información está disponible el correo electrónico cenalbienales@gmail.com

Las Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2026 forman parte de las acciones del Cenal, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), para promover el libro, la lectura, la generación de nuevos autores y el pensamiento crítico.