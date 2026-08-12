Reconocen a estudiantes y medios en Táchira por producciones en radio escolar

Por su valioso talento y compromiso con la comunicación educativa, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación otorgaron certificados a estudiantes, productores y emisoras aliadas del estado Táchira. El acto, celebrado este lunes 10 de agosto en la sede del CDCE regional, reconoció a quienes hicieron posible las transmisiones especiales “Día Mundial de la Radio 2026” y “Homenaje al Libertador en Radio Talento”, difundidas en febrero y julio.

Texto y foto: Nota de prensa

El acto estuvo encabezado por la Dra. Ana Berzabeth Gandica, Autoridad Única de Educación de la entidad, y el profesor José Armando Durán, director del proyecto Radio Talento “Tu voz escolar”. Durante la jornada intervinieron la bachiller, atleta y radialista escolar Isis Nazareth Vivas, en representación de la vocería estudiantil, y el periodista Omar Pernía, director de YVKE Mundial Táchira 94.5 FM, quien resaltó la importancia de fortalecer y respaldar estas iniciativas en favor de la producción radiofónica escolar.

En el primer bloque de reconocimientos, respaldado por el Viceministerio del Poder Popular para la Educación, la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje (DGRPA) y el Proyecto Radio Talento, se reconoció la producción del especial del Día Mundial de la Radio, dedicado a “La Radio y la IA” y transmitido a mediados de febrero. Recibieron diplomas los estudiantes Isis Nazareth Vivas, Magola Pozo, Cristal Ángel, Allison Mora, Ángel Trujillo, Jaireth González, María Mora, Valeri Castro, Samuel Garzón y Santiago Camacho. Asimismo, se reconoció la labor del equipo de producción y coproducción integrado por los profesores Natacha Guerrero, Jairo González y el director de Radio Talento, José Armando Durán. Entre las estaciones aliadas, recibieron sus respectivos certificados el Cnl. Juan Pernía (ZT Radio 106.9 FM), el Lcdo. Esteban Cárdenas (RNV Táchira 106.3 FM), la periodista Maryory Bustamante (La Nación Radio) y el periodista Omar Pernía (YVKE Mundial Táchira 94.5 FM).

En un segundo bloque, el CDCE Táchira otorgó reconocimientos a las conductoras del programa “Homenaje al Libertador en Radio Talento”, emitido a finales de julio por señal abierta y streaming. Las estudiantes homenajeadas fueron Isis Nazareth Vivas, Magola Pozo, Cristal Ángel, Jaireth González, María Mora y Valeri Castro.

Durante su intervención, la Dra. Ana Berzabeth Gandica felicitó al profesor José Armando Durán y a su equipo docente por el acompañamiento pedagógico permanente a la radio escolar en la región. Asimismo, al dirigirse a los jóvenes comunicadores, expresó: “Cada vez que hacen sus programas, le regalan alegría al corazón de quienes los escuchan y dejan una enseñanza hermosa en cada hogar”.

En un gesto de gratitud, los estudiantes homenajeados entregaron un reconocimiento especial a la Dra. Berzabeth Gandica por su constante e incondicional apoyo al desarrollo y consolidación de la radio escolar en la entidad, impulsada a través de las iniciativas Radio Talento y Voces Escolares.

La actividad cerró con un compartir entre autoridades, estudiantes y medios de comunicación.