Una tarde de pantomima regaló artista trujillano a niños y niñas del campamento Nuevo Circo

“El arte hace florecer el amor y la alegría en los corazones”: bajo esta premisa, el director de la Compañía Municipal de Teatro de Boconó, Anthony Parra, viajó a Caracas para ofrecer una presentación de pantomima a niños y niñas del campamento transitorio de Nuevo Circo.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Foto: Roiner Ross)

La visita del cultor fue posible gracias al trabajo articulado de los Gabinetes Estadales de Cultura de Trujillo y Caracas, entes que facilitaron el despliegue para llevar esta actividad recreativa a la comunidad.

A través del silente arte de la gestualidad, el actor demostró que la expresión corporal trasciende a las palabras y conecta con las emociones. “Quiero dar un bálsamo para el alma de quienes más lo necesitan”, expresó al llegar a este espacio que alberga a 168 familias.

Parra forma parte de los numerosos cultores que se han sumado voluntariamente a la agenda artística en los campamentos transitorios del país. Su llegada captó de inmediato el interés de los pequeños que compartían la tarde, quienes lo recibieron con miradas atentas y un expectante silencio que rápidamente dio paso a las risas y al juego colectivo durante la puesta en escena.

Como parte de su visita, el artista entregó una donación de alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad acopiados por el Gabinete Estadal de Cultura del estado Trujillo, para contribuir al bienestar de las familias del lugar.