Una tarde de pantomima regaló artista trujillano a niños y niñas del campamento Nuevo Circo

 • 0 Comentarios

“El arte hace florecer el amor y la alegría en los corazones”: bajo esta premisa, el director de la Compañía Municipal de Teatro de Boconó, Anthony Parra, viajó a Caracas para ofrecer una presentación de pantomima a niños y niñas del campamento transitorio de Nuevo Circo.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Foto: Roiner Ross)

La visita del cultor fue posible gracias al trabajo articulado de los Gabinetes Estadales de Cultura de Trujillo y Caracas, entes que facilitaron el despliegue para llevar esta actividad recreativa a la comunidad.

A través del silente arte de la gestualidad, el actor demostró que la expresión corporal trasciende a las palabras y conecta con las emociones. “Quiero dar un bálsamo para el alma de quienes más lo necesitan”, expresó al llegar a este espacio que alberga a 168 familias.

Parra forma parte de los numerosos cultores que se han sumado voluntariamente a la agenda artística en los campamentos transitorios del país. Su llegada captó de inmediato el interés de los pequeños que compartían la tarde, quienes lo recibieron con miradas atentas y un expectante silencio que rápidamente dio paso a las risas y al juego colectivo durante la puesta en escena.

Como parte de su visita, el artista entregó una donación de alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad acopiados por el Gabinete Estadal de Cultura del estado Trujillo, para contribuir al bienestar de las familias del lugar.

Publicado por Luigino Bracci
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios