Familias del campamento César Rengifo disfrutaron de una tarde de dominó

La tarde de este sábado 1 de agosto sonaron con fuerza sobre las meses las piezas de dominó, durante el torneo organizado en el patio del campamento transitorio César Rengifo, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas. Los participantes mostraron su agilidad mental en un encuentro que resultó propicio para el disfrute no solo de los adultos, sino de niños, niñas y jóvenes.

Prensa MPPC (Texto: Stiven Rodríguez Volcán / Fotos: Abraxas Iribarren)

Entre la dinámica del juego, las risas y la picardía popular no se hicieron esperar. “Estás haciendo trampa, estás marcando las piezas”, soltó entre risas una participante que veía cómo una pareja se delataba durante la partida. Cerca de allí, otra de las jugadoras animaba a su compañero: “¡Juega!”, le dijo, a lo que él respondió: “Es que yo no sé jugar”. Con mirada segura, ella le aseguró: “Siempre se aprende”.

Erika Ramos, profesora de la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo, destacó el valor de impulsar este juego tradicional de mesa para la recreación de los adultos.

“Durante todo este tiempo ha sido maravillosa la atención para los infantes, pero también es importante que los adultos tengan su espacio de esparcimiento y creatividad, ya que son los cuidadores de los más pequeños”, expresó Ramos, quien subrayó que esta jornada está enfocada en el bienestar colectivo.

La música urbana alegró a los más jóvenes

No solo hubo juego durante el encuentro de este sábado. Los chicos corearon, aplaudieron y bailaron la música que llegó por sorpresa al campamento mientras transcurría el torneo de dominó.

Beiker Mendoza, un talento emergente del género urbano, interpretó covers y temas de su autoría. Beiker, como se hace llamar artísticamente, expresó su satisfacción de compartir con las familias y, sobre todo, con los más pequeños, por ser el futuro del país.

El cantante animó al público con su nuevo tema “Te falta flow”, invitando a los espectadores a acercarse para bailar y compartir durante su presentación.

Esta es solo una de las actividades enmarcadas en el programa La Ruta de la Esperanza, impulsadas por artistas y promotores culturales que se solidarizan cotidianamente con las familias afectadas por el doble terremoto del pasado mes de junio.