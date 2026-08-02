“La ratoncita presumida” enseña sobre respeto y solidaridad a niños del campamento transitorio César Rengifo

 • 0 Comentarios

En el patio del campamento transitorio César Rengifo, niños, niñas y adultos aguardan con expectativa la jornada cultural del día. La espera termina con el anuncio de la obra teatral infantil “La ratoncita presumida y su primo del campo”, una pieza que desde el primer minuto invita a los espectadores a sumarse a la puesta en escena.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Abraxas Iribarren)

“¡Ratoncita presumida!”, repite un coro de voces cuando la protagonista aparece ante el público. “¡Hola! ¿Cómo están?”, responde ella, mientras modela y se presenta como la influencer más bella de la ciudad. A partir de allí, la historia sumerge a los niños en un divertido contraste entre la vida urbana y la rural.

En este recorrido, la vanidosa ratoncita descubre la autenticidad de los vínculos reales por encima de las apariencias en las plataformas digitales y aprende a valorar los tiempos del campo, mientras su primo descubre el ritmo de la ciudad. La historia cobra tensión con la irrupción de un astuto gato, la figura antagónica que acecha a los protagonistas y pone a prueba su ingenio, obligándolos a unirse para superar el peligro. Así, la presentación deja en la audiencia una enseñanza profunda sobre el respeto mutuo, la solidaridad y el afecto sincero.

“Es una obra muy hermosa y para nosotros resulta gratificante atender a los niños desde lo emocional en estos espacios. Queremos que se sientan comprendidos, acompañados y con la libertad de expresarse”, expresó la actriz Gabriela Rodríguez, quien encarna a la ratoncita.

En este montaje, realizado en conjunto por la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo y el Centro Cultural Vinicio Adames, la frontera entre las tablas y el público se desvanece por completo. Durante la función, los pequeños rompen la distancia, se acercan a los actores y se adentran en el juego dramatizado. Sus respuestas espontáneas y complicidad transforman la obra en una experiencia interactiva donde la historia la construyen todos a varias voces.

Cherry Torres, director de la pieza y encargado de interpretar al primo, destacó el enfoque formativo de la propuesta: “Esa es la tarea del arte: llevar un mensaje sobre la amistad, la familia y el desapego a las redes sociales, para que las personas se enriquezcan y aporten a la construcción de un mundo mejor”.

Asimismo, Amanda Fuentes, profesora de teatro e intérprete del gato, resaltó el compromiso de crear espacios de sanación a través de las artes escénicas. “Desde nuestro rincón aportamos a la salud mental y al entretenimiento para que las personas se sientan a gusto en este espacio”, indicó.

De esta manera, las jornadas culturales en los campamentos transitorios, a través de la Ruta de la Esperanza, reafirman el valor del arte y sus diversas manifestaciones para promover el bienestar emocional y la convivencia respetuosa.

Una “Arañita pedagoga” refuerza los valores de niños y niñas en el campamento transitorio Misión Cultura

agosto 1, 2026

Con “Simón y Nevado” disfrutan la lectura en el campamento transitorio Luis Padrino

julio 31, 2026

Movimiento Teatral César Rengifo se incorpora a la Ruta de la Esperanza

julio 31, 2026

Incentivan formación de mediadores de lectura en campamento transitorio Armando Zuloaga

julio 31, 2026

A través del juego desarrollan potencial de niños y niñas en el campamento César Rengifo

julio 30, 2026

Venezuela implementa plan cultural de lectura en campamentos transitorios

julio 26, 2026

Grupo Tradiciones de Venezuela llevó la riqueza de la identidad nacional al campamento “José Ávalos”‎

julio 26, 2026

El bolero y la poesía resuenan en el campamento César Rengifo

julio 26, 2026

Cuentacuentos compartieron sueño libertario de Bolívar con niñas y niños de campamento transitorio en San Bernandino

julio 25, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios