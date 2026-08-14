Esmeralda Torres presentó “Cuerpo quebrado lumbre” en la Feria del Libro de La Habana

La escritora venezolana Esmeralda Torres presentó su poemario “Cuerpo quebrado lumbre”, ganador del premio Casa de las Américas mención Poesía (2025), en la sede de esta emblemática institución cultural cubana. Tan significativa presentación formó parte de las actividades literarias enmarcadas en la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba (FILH).

Prensa Cenal / Fotos: Elina Tineo

Torres, quien escribe poesía como un acto de resistencia y utiliza el lenguaje para denunciar la barbarie y señalar al enemigo, dedicó su libro al pueblo palestino, víctima de genocidio.

Con dos ediciones, por Casa de las Américas y Monte Ávila Editores, el público presente conoció detalles de la obra, que destaca por su estructura tripartita y un lenguaje de imágenes intensas a través de las que se narra la travesía de un “cuerpo quebrado” hacia la “lumbre”.

La obra fue presentada previamente en La Habana durante la 66.ª edición del Premio Literario Casa de Las Américas, en abril pasado. No es la primera vez que el nombre de Esmeralda Torres resuena en este certamen; en 2023, también fue finalista en la mención Cuento del reconocido galardón.

Acompañaron a Torres en el panel los poetas Israel Domínguez, miembro del jurado calificador del Premio Casa de las Américas que arrojó como ganadora la obra de la poeta venezolana, y Luis Lorente, también distinguido con este galardón en 2022. Asimismo, estuvo presente Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, junto a Fernando Rojas, director del Fondo Editorial de la misma institución.

Como cabeza de la delegación venezolana presente en la feria, la actividad contó con la presencia de la viceministra de Fomento de la Economía Cultural y coordinadora de la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) Rosario Soto, junto a Gladys Ortega, coordinadora editorial de Monte Ávila Editores Latinoamericana, a cargo de la edición del poemario por Venezuela.

José Martí y Fidel Castro como inspiración

En otra actividad, efectuada en el Centro Dulce María Loynaz, la escritora compartió junto al también autor venezolano José Javier Sánchez durante un recital con poetas cubanos, entre ellos Nancy Morejón, e invitados internacionales.

“Cuba está presente en los venezolanos desde que iniciamos nuestro camino por la lectura, porque siempre leemos a José Martí desde los primeros años en la escuela”, expresó Torres.

La poeta además mostró su satisfacción por visitar Cuba en el marco de la celebración del centenario del natalicio del comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. “Fidel fue una guía, una luz en el horizonte”, aseguró, inspirada en su pensamiento.

La República Bolivariana de Venezuela participa en la 34.ª FILH a través del MPPC, con una delegación que apuesta por visibilizar la producción editorial del país en uno de los encuentros literarios más importantes del Caribe.

En su stand, el público puede recorrer más de 150 títulos literarios, entre los que destacan publicaciones de El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho, editoriales adscritas a la cartera cultural.