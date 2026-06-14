Exposición “Medio Siglo de Arte en Movimiento”: un viaje por la memoria visual venezolana

A través de una ambiciosa curaduría de 277 obras distribuidas en seis salas, la GAN celebra sus 50 años con un recorrido que conecta las raíces indígenas, el fragor independentista y las rupturas de la modernidad

La avenida México, en el corazón de Caracas, sirve de antesala para un hito histórico: los 50 años de la Galería de Arte Nacional (GAN). Para conmemorar este aniversario, el recinto ha abierto sus puertas este 12 de junio a la exposición “Medio Siglo de Arte en Movimiento”, una ambiciosa muestra que no solo celebra el pasado del museo, sino que reinterpreta el ADN creativo del país.

Esta propuesta se inició con la muestra “Continuidad histórica. Tiempos superpuestos”, inaugurada en abril pasado, un eje que ofrece nuevas lecturas sobre el acervo venezolano al entrelazar piezas de distintos periodos. Así, ilumina procesos del pasado que suelen quedar invisibilizados bajo las nociones de vanguardia o novedad, rescatando la densidad histórica de la plástica nacional.

Ahora, con “Medio Siglo de Arte en Movimiento”, la exhibición se despliega a través de seis salas que albergan una pequeña parte de la vasta colección de la institución fundada el 6 de abril de 1976, una propuesta que sumerge al visitante en un recorrido cronológico y temático que va desde las raíces profundas hasta las rupturas modernas.

El origen y la fe

El viaje comienza en la Sala 1 con “Tierra de origen”, donde 64 obras rescatan las visualidades indígenas y su supervivencia estética. Entre las piezas antropomorfas destaca la “Venus de Tacarigua” capturada por Alfredo Boulton, pionero de la fotografía moderna y crítico de arte cuyas investigaciones son referentes académicos. Asimismo, se exhiben obras de Oswaldo Vigas, figura influyente del siglo XX, como “Señora de la molicie” y “Mujer”, junto a las creaciones de Luisa Palacios, precursora del grabado moderno en el país.

Le sigue la Sala 2, “Colonialidad visual”, un espacio que explora con 46 piezas los sincretismos y resistencias que forjaron la identidad híbrida nacional. Aquí se propone un diálogo crítico entre la estética europea, entendida como tecnología de dominación, y la acción plástica venezolana que logró fracturarla. En esta estancia convergen el óleo “La Divina Pastora”, de Juan Lovera; la “Naturaleza muerta con Virgen”, de Federico Brandt, y la obra de Juan Pedro López, el artista más relevante del periodo colonial.

Gesta y vanguardia

El fragor de la independencia resuena en la Sala 3 con “Un clamor de libertad”. En este espacio, 34 obras despliegan la iconografía de las batallas y los rostros fundacionales del país. Destacan los bocetos de Martín Tovar y Tovar para el Acta de la Independencia y la Batalla de Ayacucho, así como la obra máxima de Arturo Michelena, “Miranda en La Carraca”, una de las piezas más icónicas de la historia nacional.

Michelena y Tovar y Tovar repiten en la Sala 4, “Del canon a la vanguardia”. Con 22 piezas, el salón muestra la evolución de la forma republicana a través del retrato, predominando las paletas oscuras y dibujos rigurosos que aluden a la condición social del modelo. Este espacio también reúne a maestros como Armando Reverón, precursor del arte povera, y Cristóbal Rojas, cuya presencia es esencial para este homenaje.

Naturaleza y modernidad

La naturaleza toma protagonismo en la Sala 5 con “Horizonte en dos tiempos”, una curaduría de 30 paisajes que muestran la evolución de la mirada sobre el territorio. Desde la exploración clásica hasta la revolución formal, se exhiben obras de Antonio Herrera Toro, Francisco Narváez y el impresionismo de Emilio Boggio, junto a nuevas facetas de Reverón.

El recorrido culmina en la Sala 6, “Redes de modernidad”. Es la sección más extensa, con 81 obras que dibujan los diálogos y búsquedas del arte contemporáneo: abstracción, cinetismo y crítica social. Esta sala reúne a los artistas que proyectaron a Venezuela en el mapa global: Jesús Soto (maestro del cinetismo), Carlos Cruz-Díez (filósofo del color), Alejandro Otero, César Rengifo y el genio ingenuo Bárbaro Rivas.

Un espejo hacia el presente

Las 277 obras que celebran este 50 aniversario buscan que el espectador se reconozca en un horizonte complejo y lleno de fricciones. El objetivo es cuestionar las narrativas hegemónicas y reclamar el derecho a habitar el presente desde nuevas lecturas.

“Medio Siglo de Arte en Movimiento” no es solo una exhibición de cuadros y esculturas; es el pulso vivo de una nación. La GAN, más que un depósito de tesoros, se ratifica hoy como el espejo donde Venezuela se mira para entender su propio movimiento.

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