“Agosto en colores e historias” conecta a niños y niñas con Bolívar a través de la literatura

La cuarta sesión de “Agosto en colores e historias” enalteció este lunes la promoción de la lectura como herramienta para el conocimiento histórico, con actividades lúdicas en el campamento transitorio César Rengifo, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Oriana Chirinos / Fotos: Nathael Ramírez)

De la mano de los artistas José Gregorio Cabello y Hugo Vidal, la actividad, organizada por Biblioteca Ayacucho como parte del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, ofreció a las niñas y niños un viaje en el tiempo con el cuento “Conociendo a Bolívar”, escrito por Onelia D. Pérez.

En el relato, el niño José Palomo viaja a la Venezuela de 1821, gracias a lentes de realidad virtual, y conoce al Libertador Simón Bolívar en medio de diversas aventuras.

Para coronar la experiencia y estimular su creatividad, los participantes plasmaron en el papel su propia visión de lo aprendido durante la lectura. Mediante el dibujo, los pequeños artistas reprodujeron elementos de la historia y expresaron su talento, transformando la jornada en un espacio de aprendizaje, arte y sano esparcimiento.

Ilustrar la imaginación

El actor, cuentacuentos y dramaturgo José Gregorio Cabello explicó que la actividad consistió en enseñar “cómo jugar a la expresión a través del dibujo, con trazos”.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa ayuda a conocer a fondo el proyecto literario de Biblioteca Ayacucho, que invita a explorar la historia de Venezuela de manera lúdica e innovadora.

Esta jornada está enmarcada en la “Ruta de la Esperanza”, que ya superó las 2200 horas de actividades culturales, como parte de la atención integral a las personas que permanecen en los campamentos transitorios habilitados por el Gobierno Nacional.

“Agosto en colores e historias” continuará todo el mes de agosto, con diferentes historias del Plan Nacional de Lectura Bicentenario.