La Capilla Histórica de la Ucsar será escenario del concierto “Voces en la Identidad” a cargo del Coro Vicente Emilio Sojo 🗓



La emblemática Capilla Santa Rosa de Lima, ubicada dentro de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) y testigo mudo de la firma del Acta de Independencia de Venezuela en 1811, abrirá sus puertas este jueves 28 de mayo a las 4:00 p.m. para recibir al Coro Vicente Emilio Sojo de la Fundación Compañía Nacional de Música.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC – Compañía Nacional de Música / Fotos: Compañía Nacional de Música

La presentación, titulada “Voces en la Identidad”, surge como una iniciativa de la Ucsar para acercar a su población estudiantil y al público en general a una oferta artística y cultural de primer nivel, en un espacio cargado de simbolismo patrio y religioso.

Un repertorio que cruza la sacralidad y el folclor

Bajo la conducción del maestro Ángel Rengifo Mendoza, el cuerpo de vocalistas interpretará un variado programa que incluye desde piezas sacras hasta joyas del cancionero popular venezolano. Las obras seleccionadas son:

Luz Celestial, de Alexander Kopylow.

Gloria, del compositor argentino Athos Palma (1851-1951), una pieza breve pero de una “belleza celestial” que busca exaltar lo divino a través del canto coral.

O Sanctissima, del prócer de la independencia, el General José Antonio Páez.

Zapatitos de Lluvia, del maestro Vicente Emilio Sojo (1887-1974), considerado uno de los pilares de la escuela moderna de la música venezolana, quien dedicó su vida a rescatar y armonizar más de 200 canciones populares y del folclore nacional . Esta pieza es un madrigal que musicaliza un poema de Jacinto Fombona Pachano.

El Gallo, de Rafael Suárez.

Ven, de S. Acosta, con arreglo de Gonzalo Peña.

El legado musical del “Centauro de los Llanos”

La inclusión de O Sanctissima en el repertorio permite recordar la faceta menos conocida del General José Antonio Páez. Más allá de su liderazgo en las batallas por la independencia, Páez fue un apasionado de la música, dominando instrumentos como el arpa, el violín, el cuatro y las maracas.

Esta pieza forma parte de su legado como compositor de música de salón, junto con otras como Escucha, Bella María y La Flor del Retiro.

Detalles del Evento

La entrada al concierto es completamente libre para todo el público que desee asistir. No obstante, la organización recomienda llegar con anticipación, ya que el aforo de la Capilla Santa Rosa de Lima es limitado.