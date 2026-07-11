Una tertulia fomenta la sanación emocional en campamento Carlos Fiol de Catia La Mar

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El campamento transitorio Carlos Fiol, en el sector Marapa Marina de Catia La Mar, estado La Guaira, acogió este sábado la tertulia “Café con pan”, una iniciativa de acompañamiento y apoyo comunitario, creada y conducida por la psicóloga Ana Isabel Ruiz a través del programa “Siempre Juntos”, que busca ofrecer un espacio seguro de contención para las personas afectadas por el doble sismo del 24 de junio.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Gabriela Materano)

Ruiz explicó que, lejos de concebirse como una terapia tradicional, la tertulia se presenta como una propuesta transdisciplinaria que integra la sociología, la antropología, la psicología y el psicoanálisis para rescatar la esencia solidaria de la identidad venezolana. El objetivo fundamental es tejer redes de apoyo comunitario y ofrecer herramientas de salud mental para abordar realidades complejas, como el llamado duelo sin objeto.

Durante la actividad, los habitantes de Marapa Marina que se encuentran en el campamento transitorio consiguieron un espacio propicio para la gestión de sus emociones. Entre tazas de café y recuerdos compartidos, los asistentes relataron vivencias y honraron la memoria de los seres queridos que perdieron la vida el pasado 24 de junio.

Previo al inicio de la actividad, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, saludó a quienes se encontraban esperando el inicio de la jornada, inscrita en las distintas iniciativas para brindar soporte emocional a las personas afectadas por el evento natural.

En ese sentido, la tertulia “Café con pan” reafirmó el compromiso con el fomento del bienestar psicológico en estos espacios transitorios, al demostrar que en medio de la contingencia el reencuentro y las tradiciones compartidas siguen siendo el soporte más firme para toda la comunidad.

 

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