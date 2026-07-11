Equipo médico dominicano brinda asistencia en el campamento César Nieves de Catia La Mar

El campamento transitorio César Nieves, ubicado en Catia La Mar, estado La Guaira, se ha convertido en el epicentro de un importante despliegue de asistencia humanitaria gracias al funcionamiento del Hospital de Campaña EMT tipo 1 de la República Dominicana.

Texto: Angie Vélez / Fotos: Gabriela Materano

Este espacio, dispuesto para brindar atención integral a la población después del doble sismo del 24 de junio, recibió este sábado 11 de julio la visita del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien compartió con el equipo de la delegación caribeña.

Durante el recorrido por las instalaciones, el ministro Cazal conversó con las personas que se encontraban en el lugar y destacó el profundo espíritu de solidaridad e integración que florece en situaciones como esta.

El coordinador médico de la misión, doctor Fernando Vázquez, detalló que el hospital de campaña opera bajo los estrictos estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El centro asistencial ofrece servicios gratuitos en las áreas de pediatría, ginecología, emergencias, vacunación, farmacia, salud mental y laboratorio, con una afluencia que oscila entre los 250 y 270 pacientes atendidos diariamente.

Asimismo, el especialista destacó la oportuna intervención del equipo de agua y saneamiento de la delegación.

Por su parte, la pediatra de la delegación, doctora Marianel Villarroel, explicó que en el campamento implementan el sistema internacional de triaje por colores (rojo, amarillo y verde), para determinar la prioridad de atención médica. Villarroel expuso que este método optimiza la respuesta del personal ante grandes flujos de personas, pues permite identificar de forma visual e inmediata a los pacientes críticos.

En el área de enfermería, la coordinadora de dicho servicio, Rafaelina Mota, manifestó la profunda solidaridad de todo el contingente dominicano con el pueblo venezolano. Destacó que, a pesar de las dificultades y el enorme reto que implicó dejar sus hogares, la principal motivación de la delegación es brindar un firme apoyo humanitario.

La atención ofrecida en el campamento transitorio César Nieves, donde permanecen 1.404 personas, sella el profundo espíritu de solidaridad y hermandad de los profesionales dominicanos, quienes brindan alivio en estos momentos de mayor dificultad.