La Ruta de la Esperanza llevó actividades recreativas a más de 240 niños y niñas en Aragua

Como parte del despliegue de la Ruta de la Esperanza, 242 niños y niñas de las residencias Los Mangos, Canta Claro y Varlab fueron atendidos con una jornada integral de recreación y esparcimiento realizada en el Campamento Transitorio Los Mangos, ubicado en la avenida Constitución del municipio Girardot, estado Aragua.

Texto: Dayana Martínez / Fotos: Abraxas Iribarren

‎‎Los pequeños disfrutaron de colchones inflables, dinámicas recreativas, cotillones, perros calientes, dulces y entrega de obsequios en un ambiente pensado para devolverles sonrisas, luego de lo vivido por el doblete sísmico del 24 de junio.

‎‎El evento contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; y el director del gabinete ministerial en el estado Aragua, Rommel Ramírez.

‎‎‎Cazal señaló que las autoridades de todos los estados del país se encuentran desplegadas con el firme propósito de garantizar que la tranquilidad de los más pequeños sea una constante: “como bien lo decía el Libertador Simón Bolívar: la máxima felicidad posible es la que debemos construir para toda nuestra patria”.

Agregó que ‎las autoridades nacionales siempre han estado trabajando en pro de ellos: “en nuestros hijos y en nuestras hijas; pensando en que la felicidad y la alegría deben ser parte cotidiana de nuestro ser, de nuestra forma de hacer vida y de hacer patria”.

‎Por su parte, la viceministra Gabriela Simoza indicó que La Ruta de la Esperanza llegó al estado Aragua para brindar amor, contención y sano esparcimiento a las familias de las zonas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

‎‎Destacó que, gracias al trabajo articulado con un equipo de la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Girardot, los presentes disfrutaron de diversas expresiones artísticas. Ante esto, calificó la jornada como “una hermosa antesala al Día del Niño y de la Niña. La Ruta de la Esperanza sigue viajando por toda Venezuela, sembrando alegría junto a creadores, cultores, agrupaciones teatrales y musicales”.

‎Voces de la comunidad

‎‎Thaís Trejo, conocida como “La Burriquita de Girardot”, manifestó su compromiso con la comunidad: “Aquí estamos con los niños desde que comenzó esta tragedia, trayéndoles alegría y apoyo para que se sientan amados y acompañados”.

Los protagonistas de la jornada expresaron su agradecimiento con sonrisas. Isabela Sofía Lozada, una de las pequeñas que disfrutó de la actividad, calificó el evento como “súper espectacular” y envió un mensaje de aliento: “Tengan fe y esperanza. Todo va a salir bien”.

Por su parte, la niña Adriana Bandes se mostró muy feliz compartiendo con sus compañeros en la actividad y realizó un dibujo que describió con entusiasmo como “una persona mirando al mar”.

‎‎‎La Ruta de la Esperanza continúa desplegando actividades culturales y recreativas en campamentos transitorios para ofrecer apoyo, contención emocional y acompañamiento comunitario a las familias afectadas.