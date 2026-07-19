La Ruta de la Esperanza llevó actividades recreativas a más de 240 niños y niñas en Aragua

Como parte del despliegue de la Ruta de la Esperanza, 242 niños y niñas de las residencias Los Mangos, Canta Claro y Varlab fueron atendidos con una jornada integral de recreación y esparcimiento realizada en el Campamento Transitorio Los Mangos, ubicado en la avenida Constitución del municipio Girardot, estado Aragua.
Texto: Dayana Martínez / Fotos: Abraxas Iribarren
Los pequeños disfrutaron de colchones inflables, dinámicas recreativas, cotillones, perros calientes, dulces y entrega de obsequios en un ambiente pensado para devolverles sonrisas, luego de lo vivido por el doblete sísmico del 24 de junio.
El evento contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; y el director del gabinete ministerial en el estado Aragua, Rommel Ramírez.
Cazal señaló que las autoridades de todos los estados del país se encuentran desplegadas con el firme propósito de garantizar que la tranquilidad de los más pequeños sea una constante: “como bien lo decía el Libertador Simón Bolívar: la máxima felicidad posible es la que debemos construir para toda nuestra patria”.
Agregó que las autoridades nacionales siempre han estado trabajando en pro de ellos: “en nuestros hijos y en nuestras hijas; pensando en que la felicidad y la alegría deben ser parte cotidiana de nuestro ser, de nuestra forma de hacer vida y de hacer patria”.
Por su parte, la viceministra Gabriela Simoza indicó que La Ruta de la Esperanza llegó al estado Aragua para brindar amor, contención y sano esparcimiento a las familias de las zonas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.
Destacó que, gracias al trabajo articulado con un equipo de la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Girardot, los presentes disfrutaron de diversas expresiones artísticas. Ante esto, calificó la jornada como “una hermosa antesala al Día del Niño y de la Niña. La Ruta de la Esperanza sigue viajando por toda Venezuela, sembrando alegría junto a creadores, cultores, agrupaciones teatrales y musicales”.
Voces de la comunidad
Thaís Trejo, conocida como “La Burriquita de Girardot”, manifestó su compromiso con la comunidad: “Aquí estamos con los niños desde que comenzó esta tragedia, trayéndoles alegría y apoyo para que se sientan amados y acompañados”.
Los protagonistas de la jornada expresaron su agradecimiento con sonrisas. Isabela Sofía Lozada, una de las pequeñas que disfrutó de la actividad, calificó el evento como “súper espectacular” y envió un mensaje de aliento: “Tengan fe y esperanza. Todo va a salir bien”.
Por su parte, la niña Adriana Bandes se mostró muy feliz compartiendo con sus compañeros en la actividad y realizó un dibujo que describió con entusiasmo como “una persona mirando al mar”.
La Ruta de la Esperanza continúa desplegando actividades culturales y recreativas en campamentos transitorios para ofrecer apoyo, contención emocional y acompañamiento comunitario a las familias afectadas.