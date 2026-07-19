La Ruta de la Esperanza celebra el Día del Niño en campamentos transitorios con arte, juegos y deporte

Con artistas, cultores y formadores de distintas áreas la Ruta de la Esperanza celebrará hoy domingo el Día del Niño en 87 campamentos transitorios instalados en los estados más afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Prensa MPPC (Texto: Stiven Rodríguez / Fotos: Archivo)

Este plan brinda una mano solidaria a las familias, y especialmente a los más pequeños en su día, que se encuentran resguardados en estos espacios.

En Caracas, la Ruta de la Esperanza recorrerá 34 campamentos de las parroquias Sucre, San Bernardino, El Junquito, 23 de Enero, El Recreo, El Valle, Santa Teresa, San Juan, Macarao, El Paraíso, San Pedro, Coche, San José, Altagracia, La Pastora, Santa Rosalía y La Candelaria. Paralelamente, en La Guaira, los chicos recibirán un día sanador y entretenido en los 25 refugios de las parroquias Carlos Soublette, Maiquetía, Catia La Mar, Urimare, Naiguatá, Macuto y la parroquia homónima de La Guaira. De igual manera, el día se celebrará en varias parroquias de las otras entidades.

Las actividades inician a las 2:00 p. m. con una jornada llena de creatividad: pintura, pintacaritas, juegos y talleres de papagayos, acompañados de golosinas. A partir de las 3:00 p. m. la emoción se trasladará al área deportiva para disfrutar en pantallas la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, y jornadas de juegos tradicionales y de competición de destreza física. El cierre llegará a las 5:00 pm con funciones de circo, magia y títeres, concluyendo con una gran entrega de juguetes para todos los niños.

Asimismo, se realizarán otras actividades más temprano en la ciudad capital, comenzando con el relanzamiento del ciclo de películas titulado “Domingo Infantil” de la Cinemateca Nacional a las 11:00 a. m. en la sala ubicada en el Museo de Bellas Artes. Posteriormente, la agenda se trasladará a la parroquia Altagracia, donde se llevarán a cabo actividades recreativas a la 1:00 p. m. en el campamento transitorio de la Escuela de Artes Escénicas “César Rengifo”, y a las 2:00 p. m. en el campamento transitorio Misión Cultura, en el bulevar Panteón.

Con estas jornadas, el Gobierno nacional, a través de sus ministerios, gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas, reafirma su compromiso de acompañar y proteger a la infancia en Venezuela.