Balance oficial de este 15 de julio arroja 4.829 fallecidos y 16.740 heridos tras sismo del 24J

Las autoridades del Gobierno Bolivariano, emitieron este miércoles un nuevo parte oficial que registra un incremento de 95 fallecidos tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, consolidando así un total de 4.829 personas fallecidas y 16.740 heridos para este 15 de julio. Según el informe oficial, hasta la fecha, los equipos han logrado poner a salvo a 6.462 personas.

Texto: Últimas Noticias

Con respecto a las personas que quedaron sin vivienda, se indica que alcanzan un total de 17.907 ya que 190 edificios colapsaron por completo y otros 856 resultaron severamente afectados.

Para hacer frente a esta situación,el Gobierno nacional ha habilitado 106 campamentos transitorios, los cuales albergan actualmente a 20.857 personas. El reporte también detalla que se han registrado 1.284 réplicas en la zona afectada.

En cuanto a la ayuda humanitaria, se han asistido de manera directa a 128.324 familias y se le ha brindado la atención médica de 34.872 pacientes. En cuanto al abastecimiento de insumos básicos, se han distribuido 10.063 toneladas de alimentos y 24.232.965 litros de agua.

Las labores de apoyo y reconstrucción cuentan con un masivo despliegue humano sobre el terreno, compuesto por 30.989 efectivos de seguridad y defensa, 31.315 voluntarios civiles y una fuerza de 2.408 rescatistas internacionales que colaboran en las tareas de búsqueda y salvamento.