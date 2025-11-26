Maduro lideró acto por Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador: no es tiempo de fallar ante las amenazas

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, participó este martes en una gran marcha realizada con motivo del Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar. En el paseo de Los Próceres, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, (FANB), vestido con una chaqueta militar, caminó varios kilómetros acompañado de integrantes de su Gabinete Ejecutivo.

Texto: Últimas Noticias

Al llegar a la tarima, ubicada en el Patio de Honor de la Academia Militar, el primer mandatario nacional recibió de manos de un cadete la Espada del Perú, símbolo del homenaje que en 1825 le fuera rendido al Padre de la Patria por su gesta independentista que alcanzó liberar al país andino. «Hoy, en su Bicentenario, está más vigente que nunca su libertad y paz. La recibo 200 años después, con su energía y su fuerza libertadora, emancipadora de pueblos. Esa es la espada de la victoria de toda Suramérica», afirmó.

Maduro en Bicentenario de la Espada del Perú, 25 de noviembre de 2025 (entregada al Libertador)

El presidente Maduro, aseguró que no es tiempo de fallar a nadie en este escenario de amenazas de agresiones militares por parte de Estados Unidos.

“No hay excusa para nadie (…) prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía, que nadie se excuse ¡Prohibido fallar!”.

Indicó que ante el escenario de ataques “estamos obligados a crecernos en esta coyuntura (…) estamos obligados a ser gigantes como pueblo, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como fuerzas policiales, como patria (…) estamos obligados a autoexigirnos y exigirnos 10 veces más de lo que damos, de lo que somos, de lo que hemos dado”.

Reiteró el llamado al pueblo y a las fuerzas de seguridad y prevención de la nación a “autoexigirse y dar el todo por la defensa de la patria”.

La espada de Bolívar camina por América Latina

«Compatriotas de nuestra América, la espada de Bolívar está viva, camina por América Latina y combate en las calles junto a los pueblos por la verdadera independencia del siglo XXI ¡Que viva Bolívar y su espada redentora!», enfatizó.

El jefe de Estado dijo que Bolívar vive porque su legado y su memoria está presente y «todo lleva su fuerza».

«Doscientos años después estamos acá, celebrando con amor de pueblo las luchas de El Libertador; y hoy lo traemos para que conduzca las ideas, batallas y victorias de este tiempo», expresó.

«Hoy el pueblo sorprendente, revolucionario de Caracas, en perfecta unión popular- militar-policial- ha salido a las calles a decir que Bolívar es el jefe, el comandante de las batallas de este siglo. Aquí estuvo su espada gloriosa por las calles, recibiendo después de 200 años los vítores, los vivas y los gritos de amor de un pueblo que se negó a olvidar a su líder, a su Libertador y que lo trae hoy para que conduzca todas las ideas, todas las batallas y glorias de este tiempo», afirmó.

Dijo que resulta hermoso que al pasar 200 años el pueblo está más «vivo, energizado y empoderado» que nunca.

Volverá la Patria Grande

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio un especial saludo a los militares de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, y afirmó que están llamados a ser nuevamente un solo ejército en defensa de la Patria Grande.

«Tengan la seguridad de lo que estoy diciendo y la certeza absoluta, los tiempos de la Patria Grande volverán, más temprano que tarde, para la emancipación de los pueblos oprimidos de nuestra Suramérica amada. Volverá Bolívar, volverá Sucre, volverán los gigantes y volverá la Patria Grande, libre y unida», dijo el jefe de Estado.

Puntualizó que «fuimos libre porque unidos estuvimos bajo un solo mando, bajo un solo sueño, bajo un solo estandarte, en un solo ejército. Los tiempos de Bolívar han vuelto», señaló.

Se refirió a la Espada del Perú, la cual fue otorgada a Simón Bolívar para declararlo Libertador de la nación andina, y que considera el primer mandatario, causó molestia a la oligarquía de Lima.

También, hizo un llamado a todos los responsables de las unidades militares, de la milicia, de las fuerzas policiales, comunidades, para que sigan el ejemplo de Bolívar. «Si él pudo construir 7 cuerpos de ejército para ver libre a toda Sudamérica y garantizar la consolidación de la independencia (…), nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra de cualquier amenaza de agresión imperialista, venga, de dónde venga y cuando venga», expresó.

Un poder frente a la locura hegemónica

El jefe de Estado señaló que en «estas 17 semanas» de agresión imperialista, guerra psicológica y locura «hegemonicista», el pueblo ha construido «un poder de la conciencia, de la voluntad, político, social y militar, el cual nunca antes se había conformado tal como está en la actualidad».

«Nuestro proyecto es libertario, emancipador, unionista de nuestra América, tiene como objetivo meta la paz; pero no es la paz de los esclavos, de los cementerios, de las colonias, es la paz de los pueblos libres, rebeldes e independientes», acotó.

Juramento solemne contra las amenazas imperiales

Al culminar el acto, el Presidente conminó a los presentes a tomar un juramento solemne, el cual dijo, fue desde el corazón y la verdad.

«Por la paz, por la independencia, por la libertad, por Bolívar, por Zamora, por Hugo Chávez; en nombre de Dios Padre Todopoderoso, juro solemnemente llevar el legado y la memoria de Bolívar a su máxima expresión. Llevar la fuerza de los Libertadores en la unión perfecta, popular-militar-policial, juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo. Juro que en cualquier circunstancia sabré dar el ejemplo y estaré a la altura de defender esta tierra, estos cielos, llanos y montañas, nuestra historia y nuestro pueblo, y juro por la memoria histórica de nuestros antepasados que la victoria será nuestra, y podremos decir con Bolívar: hemos vuelto a triunfar, somos libres. Lo juro ¡Cúmplase el juramento!», finalizó el jefe de Estado.