Escombros en La Guaira serán trasladados a 11 vertederos: No serán lanzados al mar

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Foto: Agencias

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez, informó que los escombros de las edificaciones colapsadas en La Guaira por los terremotos del 24 de junio serán trasladados a once vertederos dispuestos por el Ministerio de Ecosocialismo en la entidad.

Texto: Diario Vea

Durante una entrevista a VTV, Ramírez indicó que estos vertederos se encuentran ubicados en puntos estratégicos de manera que no generen ningún tipo de afectación ecológica.

Asimismo, aclaró que estos materiales, conformados principalmente por concreto y acero, no serán lanzados al mar, debido a que dañarían nuestras playas de la costa guaireña.

Ramírez ofreció estas declaraciones desde Catia La Mar, una de las zonas afectadas por los terremotos en donde se ejecuta el Plan de Despeje.

Igualmente, destacó que paralelamente se realiza este programa en otras parroquias de La Guaira, y que los trabajos de despeje se ejecutarán las 24 horas del día.

En otro mensaje, difundido en su cuenta en Instagram, el ministro especificó que tras los sismos del pasado 24 de junio, «Venezuela enfrenta uno de sus mayores desafíos logísticos y ambientales: la gestión de más de 1.248 millones de toneladas de escombros en el estado La Guaira».

Agregó “para responder a esta emergencia, se ha activado un Plan Integral de Gestión Ecosocialista, enfocado no solo en limpiar, sino en transformar y proteger nuestro entorno”.

 

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