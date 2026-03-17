Delcy Rodríguez: Paro de transporte se fraguó en el exterior

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, denunció que el paro de transporte que se llevó a cabo este lunes en Caracas se fraguó desde el exterior.

Texto: Últimas Noticias

“Lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se siguen activando sectores extremistas del país”, dijo desde el Palacio de Miraflores durante una reunión realizada con el equipo del Ministerio de Educación revisando el plan de educación del país.

“Allí está la Ley de Amnistía y el Programa de Convivencia Democrática y Paz para buscar la coexistencia desde la diversidad, desde el antagonismo, pero que Venezuela pueda recuperar normalidad en su vida, tanto en lo nacional como en lo internacional. Es la ruta para garantizar el futuro”.

Delcy Rodríguez sobre paro de transporte en Venezuela, 16 de marzo de 2026

«Mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar. Quienes trataron de impedir el derecho a la libre movilidad no hicieron lo correcto. Todos sin excepción, van a ser escuchados. Hay un Programa de Convivencia Democrática y Paz para que escuchemos a todos los sectores del país; sus necesidades, sus expectativas, serán escuchadas», afirmó.

“Es necesario avanzar; hay espacios para el diálogo y el encuentro, para manifestar en lo que se deba disentir, pero lo importante es que exista el espacio en el ámbito democrático. Dejen trabajar a Venezuela (…) para que podamos reencontrar el camino que garantice la Venezuela en libertad, desarrollo y una Venezuela de prosperidad para todo el pueblo, y podamos garantizar la felicidad social”, sentenció.

Más temprano, el ministro de Transporte, Aníbal Coronado, a través de sus redes sociales aseguró que el intento de paralizar el país a través de un paro de transporte «fracasó», al mismo tiempo que reiteró que el Gobierno Nacional garantizará la defensa de los ciudadanos, desde la paz.

“Se desplegaron todas las unidades de transporte de Metrobuses, de Sitsa, los compañeros de los jeepses, la gente de los carros, de la policía de Caracas, para minimizar ese impacto de lo que ellos quisieron ocasionar el día de hoy. Déjeme decirle que fracasaron; logramos movilizar la mañana de hoy a todos los usuarios, para que fueran a los distintos destinos y lugares de trabajo”, indicó Coronado a través de un video que posteó en sus redes sociales.