TransMiranda: Ruta Valles del Tuy-Caracas llegará hasta Plaza Venezuela

A partir del lunes 6 de abril, los autobuses de TransMiranda que cubren la ruta Valles del Tuy-Caracas llegarán hasta Plaza Venezuela. Así lo informó la Gobernación de Miranda este jueves 2 de abril, resaltando que la medida tiene por objetivo generar ahorro y comodidad en las usuarias y usuarios.

Texto: Diario Vea

Anteriormente, las rutas del eje tuyero hacia la capital tenían como destino La Rinconada, lo que generaba doble gasto en pasajes y obligaba a los usuarios a realizar trasbordo hacia Plaza Venezuela, precisa la información publicada en la red digital Instagram.

De acuerdo al texto, la medida fue posible gracias a un acuerdo alcanzado entre la ministra del Poder Popular para el Transporte Jacqueline Faría, el viceministro de Transporte Terrestre Claudio Farías, el gerente de Metrobús Mario Rangel y la directiva de TransMiranda.

​El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, ha instruido a su equipo de trabajo buscar soluciones que ofrezcan ahorro, comodidad y un servicio eficiente y de alta calidad para el pueblo mirandino.