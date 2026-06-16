Presidenta encargada realiza nuevas designaciones en el Ejecutivo

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Paola Posani (arriba a la izq.), Juan José Ramírez, Nelson Rodríguez (abajo a la izq.) y Rosinés Chávez.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó la designación de Nelson Rodríguez como nuevo Ministro para el Ecosocialismo y presidente de Inparques. El funcionario cuenta con amplia trayectoria en la administración pública, planificación estratégica, gestión de aprovechamiento forestal, protección y conservación ambiental.

Texto: Últimas Noticias

El nuevo ministro tendrá la responsabilidad de fortalecer las políticas públicas enfocadas en la protección de la “Pachamama” y la atención integral en el ámbito ambiental. La mandataria encargada agradeció a Freddy Ñáñez por la gestión realizada al frente de este despacho ministerial.

Asimismo, la presidenta encargada anunció que Rosinés Chávez asumirá la jefatura de la Gran Misión Venezuela Joven. El objetivo de este nombramiento es potenciar el proyecto destinado al acompañamiento de los jóvenes en sus comunidades y la creación de nuevas oportunidades. Rodríguez agradeció la labor de Génesis Garvett, quien asumirá nuevas tareas.

Más temprano, la presidenta encargada también designó nuevos titulares en la cartera de Hábitat y Vivienda.

La doctora en arquitectura Paola Posani será la nueva ministra de Hábitat y Vivienda. El anuncio formal fue realizado por la mandataria encargada a través de su canal de Telegram, con el propósito de optimizar la gestión pública.

Asimismo, anunció que el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, asumirá como el nuevo jefe del Sistema 1X10 del Buen Gobierno. La jefa de Estado (e) precisó que esta designación tiene como finalidad “fortalecer la atención directa a las solicitudes del pueblo en sus comunidades”.

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