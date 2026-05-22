Pasaje urbano estará indexado al dólar y se cobrará a 140 bolívares a partir del 1 de junio

La tarifa del pasaje urbano, a partir del 1 de junio, será de 140 bolívares bolívares (Bs.), equivalentes a 0,25 dólares, informó el Ministerio del Poder Popular para el Transporte este jueves.

Texto: AVN

Jacqueline Faría, ministra de Transporte, recibió este 21 de mayo al gremio de transportistas, “en una jornada de diálogo abierto y constructivo que sirvió para escuchar, proponer y establecer acuerdos que traerán beneficios para el sector”, indicó el organismo a través de su cuenta en Telegram.

La reciente decisión contempla revisiones mensuales obligatorias con el objetivo de adaptar las tarifas por este servicio de acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario.

Además, el Ejecutivo venezolano impulsa la migración total hacia el cobro digital del pasaje a través del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE), que ofrecerá subsidios directos a poblaciones vulnerables, entre ellas: estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Según Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato de Transporte de Carabobo, citado por la prensa nacional, la medida busca garantizar la operatividad de las unidades ante las variaciones de los costos de mantenimiento e insumos.

Durante la reunión, la ministra Faría anunció el inicio del operativo “Pon tu carro al día” para la regularización de la documentación de unidades urbanas y mototaxis, junto al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

También se informó la entrega de créditos, con montos iniciales de 800 dólares, por medio del Banco Digital de los Trabajadores y Bancamiga, con próxima incorporación del Banco de Venezuela (BDV), como parte del apoyo técnico, al tiempo que se mantendrá la exoneración del combustible para los transportistas registrados.