Cifras oficiales para este domingo: 4.490 personas fallecidas tras los terremotos

A 4.490 personas fallecidas se incrementó el número de personas fallecidas producto del doble sismo que se registró en el país el pasado 24 de junio, mientras que se mantiene en 16.740 el número de personas heridas. Las cifras fueron publicadas por el jefe del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram. La cantidad de personas rescatadas con vida continúa en 6.462 personas.
Texto: Últimas Noticias
Tras los dos eventos sísmicos del pasado 24 de junio, la infraestructura del país sufrió daños considerables, con un total de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Esta situación ha dejado, hasta este viernes, a 17.907 personas sin vivienda.
Campamentos transitorios
Ante esta tragedia, se han establecido 108 campamentos transitorios que actualmente albergan a 19.583 personas. Asimismo, el Estado ha reportado la atención de 120.794 familias.
En relación con los esfuerzos de ayuda y respuesta que adelanta el Gobierno, se indica que se ha brindado asistencia médica a 32.401 pacientes. En cuanto a ayuda humanitaria, se han distribuido 9.995 toneladas de alimentos y 18.507.166 litros de agua.
Efectivos, rescatistas y voluntarios desplegados en las zonas afectadas
Un total de 31.837 efectivos se encuentran desplegados en la zona, y cuentan además con el apoyo de 30.535 voluntarios y 2.422 rescatistas internacionales.
Finalmente, con respecto a la actividad sísmica, hasta el presente se han registrado 1.222 réplicas.