Cifras oficiales para este domingo: 4.490 personas fallecidas tras los terremotos

Campamentos transitorios

Ante esta tragedia, se han establecido 108 campamentos transitorios que actualmente albergan a 19.583 personas. Asimismo, el Estado ha reportado la atención de 120.794 familias.

En relación con los esfuerzos de ayuda y respuesta que adelanta el Gobierno, se indica que se ha brindado asistencia médica a 32.401 pacientes. En cuanto a ayuda humanitaria, se han distribuido 9.995 toneladas de alimentos y 18.507.166 litros de agua.

Efectivos, rescatistas y voluntarios desplegados en las zonas afectadas

Un total de 31.837 efectivos se encuentran desplegados en la zona, y cuentan además con el apoyo de 30.535 voluntarios y 2.422 rescatistas internacionales.

Finalmente, con respecto a la actividad sísmica, hasta el presente se han registrado 1.222 réplicas.