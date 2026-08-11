Más de 2.200 horas de actividades suma la Ruta de la Esperanza en campamentos transitorios

La Ruta de la Esperanza ha superado las 2.200 horas de actividades culturales, artísticas, recreativas, deportivas y formativas dirigidas a las familias refugiadas en campamentos transitorios, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Archivo MPPC y Cortesía)

La cifra fue dada a conocer este martes 11 de agosto por la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, durante su participación en el programa radial “Historia en Palabra de Mujer”, transmitido por La Radio del Sur 98.5 FM, bajo la conducción de Diana Pérez y María de Jesús Daza.

Durante la entrevista, Simoza precisó el alcance y balance del despliegue: de los 107 campamentos transitorios existentes, la iniciativa ya ha intervenido en 98, situados en entidades como Miranda, La Guaira, Caracas y Aragua, con un total de más de 55.000 atenciones.

Al describir la evolución del programa, la viceministra enfatizó: “Lo que inicia como una tragedia se ha convertido en una oportunidad para acercar a los jóvenes, a las familias, al arte y al deporte como parte de su formación integral. De aquí van a salir los próximos atletas, talentos deportivos, actores, compañeros que se han vinculado con la danza y con la literatura”.

Articulación institucional y abordaje integral

Simoza subrayó el carácter articulador de la Ruta de la Esperanza, la cual ha coordinado esfuerzos entre distintas instancias del Estado, como los ministerios del Poder Popular para la Cultura, Deporte y Juventud; la Gran Misión Venezuela Joven; el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA); el Gobierno de Caracas, así como las gobernaciones y alcaldías involucradas. “Organizamos diariamente una programación diversa en los campamentos para acompañar a las familias”, señaló.

Este despliegue alternativo complementa las tareas de infraestructura, salud y vivienda ejecutadas por el Gobierno Nacional bajo el liderazgo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez. “Mientras se atiende la infraestructura y las viviendas, también hay una línea de atención espiritual, emocional y psicológica que va de la mano con la asistencia a las familias”, recalcó Simoza.

En la dimensión psicológica e infantil, la viceministra precisó que el programa cuenta con especialistas para ofrecer la contención adecuada a los niños, mediante la construcción de espacios de confianza que brindan un respiro y tranquilidad a los padres.

El arte como cantera de talentos

La música figura como uno de los pilares del abordaje. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles se ha integrado activamente con talleres de ejecución instrumental y la organización de coros en los campamentos para detectar capacidades: “Se convierten en una cantera para captar talentos que luego se incorporarán a los núcleos del Sistema”, explicó Simoza.

Asimismo, se han identificado profesores y talleristas residenciados dentro de las mismas instalaciones. Durante un acto reciente, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, entregó varios cuatros en el campamento Pedro Emilio Coll, en la parroquia Coche de Caracas, para formalizar la creación de la primera escuela de este instrumento dentro de un campamento.

Formación teatral y fomento de la lectura

En el área de las artes escénicas, se incorporó el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo mediante un plan estratégico de formación artística para alrededor de 500 niños y niñas. El esquema contempla clases y talleres de canto, danza y teatro dos veces por semana, en espacios como las escuelas y el Teatro Bolívar.

En el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el programa distribuye seis títulos del “Plan Bicentenario de Lectura” para conformar rincones permanentes para leer. Sobre este aspecto, Simoza destacó la reciente participación del grupo Títeres Tuqueques con una obra sobre la vida del Libertador: “Acercar la historia a través de la actuación permite que tanto niños como adultos conecten con el legado de nuestro Libertador de una manera viva y cercana”.

Red de arte, adultos mayores y cine

La viceministra resaltó el trabajo de la Red de Arte y del colectivo nacional de muñequeras y muñequeros —integrado en su mayoría por mujeres—, quienes han confeccionado figuras para las familias. “No se trata solo de la muñeca que la maestra artesana entrega a una niña; es el rescate de una tradición y de un oficio”, expresó.

De igual forma, se han realizado abordajes dirigidos a los adultos mayores, como la intervención de la Compañía Nacional de Danza en el Campamento Santa Eduvigis (La Guaira) para propiciar un clima de afecto y encuentro.

Por su parte, la Cinemateca Nacional y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía activaron el programa “Pantallas de la esperanza”, con proyecciones de cine venezolano en campamentos junto a realizadores y elencos. Simoza valoró la presencia de artistas como Roque Valero y de directores que han compartido sus producciones con las comunidades.

Para finalizar, la viceministra hizo un reconocimiento al trabajo voluntario y la solidaridad del sector artístico: “Si desde el día uno los artistas y nuestros maestros no hubiesen dado un paso al frente, quizás no hubiésemos podido iniciar este plan tan hermoso. Su entrega ha sido fundamental para acompañar la sanación a través del arte y la cultura”.