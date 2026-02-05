Realizan I Encuentro de Cómic y Dibujo terapéutico en la UCV 🗓

La Universidad Central de Venezuela y la asociación civil Programa Amigos del Noveno Arte (PANA) se unen para realizar el primer “Encuentro de Cómic y Dibujo terapéutico en la UCV”, a celebrarse el próximo viernes 6 de febrero, en la Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC), evento coproducido por la Dirección de Cultura de la UCV.

Texto: Nota de prensa / Entrevista por Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci Roa

Entrevista a Rongny Sotillo, vocero de Programa Amigos del Noveno Arte (PANA), realizada el 5 de febrero:

El evento, dirigido a toda la comunidad universitaria, artistas gráficos y público general; fue concebido bajo premisa: “creación como terapia”, por lo que tiene como objetivo brindar un espacio de alivio, distensión y conexión; también promover el dibujo como una herramienta para procesar la realidad y fortalecer el tejido social.

El primer “Encuentro de Cómic y Dibujo terapéutico en la UCV” es parte de las celebraciones por el 25 aniversario de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Unesco de la (CUC) y los festejos por los primeros dos lustros de narrativa gráfica de PANA.

PANA es una organización venezolana dedicada a la promoción, difusión y dignificación de la narrativa gráfica (cómics, historietas, fanzines y manga) como una forma de arte y herramienta educativa. Promueven el cómic como un medio de expresión social y alfabetización visual. Desde hace 10 años crean espacios de encuentro para artistas, lectores y estudiosos del “Noveno Arte”; en pro de profesionalizar el medio en Venezuela, fomentar la producción local y rescatar la memoria histórica de la historieta en el país.

Entre las actividades a realizarse en el primer “Encuentro de Cómic y Dibujo terapéutico” en la UCV se contempla: realización de murales; zonas de lectura; picnic con autores; talleres de dibujo y maratón de retratos. Todas gratuitas.

Cronograma:

11:00 AM | Mural “El Muro de los Deseos”: Un espacio colectivo para plasmar mensajes de esperanza y conciliación.

Zona de Lectura y “Chill”: Área de relajación para disfrutar de historietas nacionales en un entorno tranquilo.

12:00 PM | Picnic con Autores: Diálogos horizontales sobre el césped acerca del dibujo como proceso vital.

01:30 PM | Taller de Bitácora Emocional: Sesión de dibujo gestual diseñada para liberar tensiones y fomentar la catarsis.

02:30 PM | Jam de Dibujo 10×10: Diez autores, diez minutos cada uno; una historia colectiva creada en tiempo real.

03:30 PM | Maratón de Retratos: Conexión directa entre creadores y asistentes a través del dibujo en vivo.

04:00 PM | Cierre “El Abrazo del Cómic”: Dinámica de intercambio de pequeñas obras entre desconocidos para sellar el encuentro.

El primer “Encuentro de Cómic y Dibujo terapéutico en la UCV” se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero, desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.; en la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela. Más información en Instagram: @culturaucv y en Instagram: @amigosdelnovenoarte.