Orquesta Sinfónica Venezuela celebrará 25 años de la Ciudad Universitaria como Patrimonio Mundial 🗓

La música sinfónica y el patrimonio arquitectónico se darán la mano el próximo domingo 31 de mayo cuando la Orquesta Sinfónica Venezuela ofrezca un concierto especial en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para conmemorar el 25° aniversario de la inclusión de la Ciudad Universitaria de Caracas en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

La Ciudad Universitaria de Caracas, obra maestra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, fue reconocida por la Unesco el 2 de diciembre de 2000 como “un ejemplo singular del urbanismo moderno, donde el arte, la arquitectura y la naturaleza dialogan para conformar un conjunto de extraordinaria armonía” . Este año se cumplen 25 años de esa declaratoria que posicionó a la UCV como una de las apenas cinco universidades en el mundo con tal distinción, junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alcalá de Henares en España, Virginia en Estados Unidos y Coímbra en Portugal.

Un programa que recorre la historia y la acústica del Aula Magna

Lifir Oscher, vicepresidente de la Orquesta Sinfónica Venezuela, explicó en entrevista para el “Noticiero Cultural Día”, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM con la periodista Angie Vélez, que el repertorio fue cuidadosamente seleccionado para evocar momentos clave en la historia del Aula Magna y rendir homenaje a la tradición musical venezolana.

El concierto estará dividido en tres partes:

Primera parte (prueba acústica de Las Nubes de Calder): Se interpretarán la Obertura del Festival Académico de Johannes Brahms y la Suite Número 1 del drama Beggin de Edvard Grieg. Oscher reveló un dato histórico poco conocido: “Estas dos obras fueron las que se utilizaron para probar la acústica del Aula Magna cuando se estaban instalando las nubes de Calder”. Las icónicas “Nubes” del escultor Alexander Calder no solo son una obra de arte visual, sino que cumplen una función acústica fundamental en el recinto.

Segunda parte (concierto inaugural de 1954): La orquesta interpretará tres obras de compositores venezolanos que fueron miembros de la agrupación: La Fuga Criolla de Juan Bautista Plaza (escrita alrededor de 1947), El Río de las Siete Estrellas de Evencio Castellanos y la Suite Caraqueña de Gonzalo Castellanos-Yumar. Este programa es el mismo que se presentó en el concierto inaugural del Aula Magna en 1954, dirigido entonces por sus propios compositores.

La orquesta interpretará tres obras de compositores venezolanos que fueron miembros de la agrupación: La Fuga Criolla de Juan Bautista Plaza (escrita alrededor de 1947), El Río de las Siete Estrellas de Evencio Castellanos y la Suite Caraqueña de Gonzalo Castellanos-Yumar. Este programa es el mismo que se presentó en el concierto inaugural del Aula Magna en 1954, dirigido entonces por sus propios compositores. Tercera parte (homenaje coral): Para culminar, se unirá al escenario el Orfeón Universitario de la UCV, fundado en 1943. Interpretarán Las Horas de Juan Bautista Plaza y, como broche de oro, el Himno de la Universidad Central de Venezuela, compuesto por Evencio Castellanos.

Detalles del evento y venta de entradas

Fecha: Domingo 31 de mayo.

Hora: 11:15 a.m.

Lugar: Aula Magna de la UCV.

Dirección musical: Maestro Felipe Escaray (Orquesta Sinfónica Venezuela) y Raúl López (Orfeón Universitario).

Entradas: Disponibles a través de la plataforma Liberi Tickets o en las taquillas del Aula Magna, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Código de vestimenta: Los organizadores solicitaron respetar las normativas de decencia, sin necesidad de vestimenta de lujo.

Un patrimonio recuperado y puesto en valor

La celebración del 25 aniversario coincide con un significativo proceso de recuperación del campus universitario. La Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV ha intervenido en los últimos años para restaurar edificaciones, salones, laboratorios y obras de arte. Francisco Garcés, presidente de la comisión, invitó a los venezolanos a redescubrir el Aula Magna: “Vengan a la UCV a apreciar esta maravilla, así como se disfruta el Salto Ángel o el Waraira Repano. Tenemos este espacio único, construido por venezolanos con talento 100% nacional y recuperado de la misma manera” .

La cita es el 31 de mayo a las 11:15 de la mañana en el corazón de la Ciudad Universitaria, un espacio donde la arquitectura de Villanueva, las artes plásticas y ahora la música sinfónica se unen para celebrar un cuarto de siglo de orgullo patrimonial.