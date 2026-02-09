Tierra de Nadie volvió a convertirse en territorio de creación mediante el Freestyle

Este viernes 6 de febrero, la “Tierra de Nadie” de la Universidad Central de Venezuela (UCV) volvió a convertirse en territorio de creación y encuentro cuando estudiantes de distintas facultades se reunieron para protagonizar una jornada donde el rap nos recordó que la palabra libera, edifica y apuesta al entendimiento.

Texto: Nota de prensa

La actividad denominada “Unión callejera venezolana” (UCV) contó con el apoyo de diversos sectores universitarios y la participación de los freestylers Dangeor, Aaron, Sowl, Alejandro David, Hermes, Ideología, Roy e Impa100t, quienes encendieron el espacio y motivaron a los jóvenes a participar.

Yero Rodríguez, CEO de la Liga Alacrán, afirmó que la jornada, que también fue acompañada por la plataforma ‘Detrás del beat’, cumplió con todos los objetivos. “Se unió la base rapera con la comunidad estudiantil para debatir ideas en torno al mejoramiento social, el conocimiento, la unión, la tolerancia, la escucha, la venezolanidad”, expresó.

Al respecto, Odiseo Art, otro de los raperos participantes, manifestó que los espacios de la UCV son “lo mejor que existe en Caracas” porque “tiene ese algo” que atrae a los venezolanos y les brinda tranquilidad. Por eso, consideró mágico haber llenado este espacio de Freestyle.

“El Freestyle básicamente viene de la cultura afroamericana, de El Bronx de Nueva York, Estados Unidos, entre la década de los 60 y 70, y la base de la palabra RAP viene de Rhythm And Poetry. De hecho, un rapero competitivo debe tener intelecto y la capacidad analítica para tomar decisiones en muy poco tiempo”, agregó.

En este sentido, Odiseo Art espera que se acabe el estigma que pesa sobre este género musical. “La gente piensa que los allegados al Freestyle y el rap somos personas dañadas, que consumimos estupefacientes, robamos o matamos, pero esto no es así, simplemente tenemos distintas formas de ver la vida, desde el arte”.

Por su parte, Alejandro David, otro de los concursantes, destacó que esta actividad no se trató de insultar ni de atacar de manera agresiva, sino de interpretar y reflexionar a partir de las palabras que nos iban dando, lo cual resultó mucho más estimulante. “Me encantó el entorno universitario. Lo que más me gustó es que personas que no tienen nada que ver con el freestyle pasan, observan y disfrutan. Es como caminar por un museo y encontrarse con otro tipo de arte. Al final, el freestyle es otro medio de comunicación”.

Tras dos horas de ardua competencia, el jurado integrado por los especialistas Yorman, Miguel y Lefty evaluó la creatividad, el mensaje y la conexión con el público otorgándole el primer lugar a Hensley Arcaya, conocido como Hermes Dash, quien expresó que “el freestyle no es solo un hobby” sino una manera de “expresar ideas y emociones”.

“Este evento más que ser una batalla, fue un debate donde habia que generar buenas ideas, y ese es justamente un buen rapero, el que se sabe expresar, hacer críticas constructivas, vender ideas, dar algo a entender”, expresó.

Asimismo, Hermes Dash precisó que la UCV ofrece un ambiente totalmente distinto, donde este tipo de encuentros deberían fomentarse con más frecuencia. “Lo vivido demuestra que el freestyle no se limita a decir malas palabras o ser vulgar; también es arte, poesía y recursos literarios que merecen ser valorados. Ha sido una oportunidad que aprecio mucho”.

Si te interesa el Freestyle, la Liga Alacrán se reúne a practicar todos los sábados en el Foro Libertador de la Biblioteca Nacional de Venezuela.