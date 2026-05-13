Transporte UCV activa cinco nuevas unidades para las rutas más demandadas

La Gerencia de Transporte de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Comité Sindical de Transporte, el Vicerrectorado Administrativo y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en conjunto con la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV suman cinco (5) unidades para cubrir las rutas de Ocumare del Tuy, Catia La Mar, Santa Teresa, Guarenas y La Rinconada.

Nota de prensa

El encargado de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV, Francisco Garcés, afirmó que esto es posible tras una reunión de la Ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, con los distintos gremios ucevistas.

“Estamos trabajando para que la comunidad universitaria, que vive en zonas foráneas a Caracas, pueda venir con mayor facilidad a la universidad. El día de hoy se están añadiendo 5 unidades más para pasar a un total de 24”, informó Garcés, quien agregó que se están beneficiando más de 2 mil personas diariamente.

El también Viceministro para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria precisó que esto no solo beneficia a los estudiantes sino también a los profesores, trabajadores y obreros. “Además estamos asistiendo a servicios estudiantiles, alumnos que van a prácticas de campo, hijos de trabajadores que van a sus colegios, etc”.

Garcés destacó que esto es posible gracias a un esfuerzo conjunto entre las autoridades universitarias, el Sindicato de Transporte de la UCV y el Movimiento Bolivariano Sindical Profesional de Transportistas de Venezuela (MBSPTV). “Dieciocho (18) unidades de las que están trabajando acá funcionan a través de un convenio con el MBSPTV, el cual opera parte de estas rutas y colaboró en la recuperación de autobuses que anteriormente estaban detenidos. Este modelo de gestión para nosotros es un motivo de alegría”.

Por su parte, el presidente del Comité Sindical de Transporte de la UCV, Venancio Campos, afirmó que cada unidad posee 32 puestos y se escogieron estas rutas por ser las que presentan mayor demanda de usuarios. “Para Catia La Mar teníamos una unidad de 32 puestos y para La Guaira otra de 63 pero ahora Catia La Mar tendrá 32 puestos más. Para Guatire tenemos un transporte de 63 puestos pero para Guarenas uno de 32, entonces repotenciaremos Guarenas”.

Campos detalló que Ocumare del Tuy contaba con una unidad de 23 puestos pero ahora se sumará otra de 32 mientras que Santa Teresa disponía de 32 puestos y ahora contará con 24 más. “La Rinconada tiene una unidad de 32 puestos pero le vamos a anexar otra con la misma cantidad de asientos ya que su población es grande”.

Entre las 5 unidades suman un total de 160 puestos de ida y otros 160 de retorno, es decir, 320 viajes más.

Horarios

En cuanto a los horarios de las unidades, el transportista detalló:

La ruta Ocumare del Tuy saldrá a las 5:00 am y 5:00 pm

Catia La Mar 6:00 am y 5:00 pm

Santa Teresa 5:00 am y 5:00 pm

Guarenas 6:00 am y 5:00 pm La Rinconada 6:30 am y 2:20 pm

Asimismo, el sindicalista detalló que este anuncio forma parte de las labores de dotación, mantenimiento y reparación de autobuses que se realizan de forma conjunta. En este sentido, anunció que también se están realizando las reparaciones pertinentes para activar una unidad de 60 puestos para Catia, la cual actualmente solo cuenta con 32.

“Como parte de la gestión mancomunada que viene haciendo, entre la universidad, la comisión, el ministerio y el equipo transporte, ya recibimos los repuestos para avanzar con este trabajo”, agregó Campos.

El transportista agregó que también se adquirieron los aceites y filtros necesarios para realizar los servicios de todas las unidades. “Lo haremos para que sigan prestando el servicio sin ningún tipo de daños al motor ni malos ratos para los usuarios. Además, pronto vamos a abrir la ruta de Petare”.