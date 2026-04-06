Legado en altura: El Coro de Conciertos de la UCV celebra 50 años con un concierto imperdible 🗓



Este lunes en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos conversó con Robert Inojosa, director del Coro de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien llegó a la cabina para hablar sobre el concierto aniversario “Legado” y, de paso, regalar en vivo una interpretación de *Barlovento* que sirvió como emotivo abreboca.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Paola Pertuz

Escucha la entrevista aquí:

La agrupación, fundada en 1975 por la maestra Teresa Jaén, es hoy la segunda agrupación musical más antigua del campus universitario y se prepara para celebrar medio siglo de trayectoria ininterrumpida .

Un legado musical con sello venezolano

Bajo la dirección de Robert Inojosa, quien asumió el reto en 2012 tras ganar un concurso de credenciales, el Coro de Conciertos ha sabido mantener un delicado equilibrio entre la tradición coral universal y la vibrante identidad latinoamericana. Así lo explicó el director durante la entrevista: el concierto “Legado” transitará desde el repertorio sacro renacentista hasta lo más vibrante de la música popular del continente.

“Me siento feliz de llegar hasta este tiempo, a los 50. Ya tengo 14 años dirigiendo la agrupación” , expresó Inojosa, reflexionando sobre su paso por el coro.

“Barlovento”: un himno que cruzó fronteras

La pieza que abrió la conversación en vivo, Barlovento, no fue una elección casual. Se trata de un merengue compuesto por el músico venezolano Eduardo Serrano (1911-2008). Como dato de gran relevancia cultural, Serrano fue el autor de esta pieza que se ha convertido en un emblema del gentilicio venezolano a nivel internacional .

Dentro de la historia del Coro de Conciertos, esta canción adquiere una dimensión especial, ya que el arreglo coral que interpretan fue realizado por el maestro Eduardo Serrano especialmente para la agrupación . Esta joya musical, que el público podrá escuchar en el concierto aniversario, representa el vínculo directo del coro con los grandes compositores del país.

La Muralla y otras joyas del repertorio

Otro de los momentos cumbre de la entrevista fue cuando Robert Inojosa anunció que el cierre del programa estaría dedicado a “La Muralla” . Esta obra, que el coro interpretó en vivo en la cabina, es un arreglo realizado por la maestra Teresa Jaén (fundadora del coro) sobre una poesía de Nicolás Guillén y música de Víctor Jara.

Este detalle refleja la labor de rescate patrimonial que realiza la agrupación. De hecho, Hinojosa reveló que actualmente cursa una Maestría en Gestión y Políticas Culturales en la UCV, y su tesis está dedicada precisamente a sacar a la luz y reivindicar el trabajo que hizo Teresa Jaén con los arreglos de la música popular de toda América .

“La idea es que ese trabajo de rescate no se olvide, que se pueda divulgar y que las personas conozcan que existen otros géneros en Navidad en toda América”, comentó el director.

Un concierto con entrada solidaria

La cita para celebrar estas cinco décadas de música y resistencia cultural es el próximo miércoles 8 de abril en la Sala de Conciertos de la UCV a las 2:00 de la tarde. El director informó que el aforo es reducido, por lo que recomendó llegar temprano.

Las entradas tienen un costo simbólico de 2 dólares y estarán a la venta desde el martes 7 de abril a partir de las 9:00 a.m. , así como el mismo miércoles antes del concierto. El aporte está destinado a cubrir los gastos operativos del evento.

La preparación mental del director

Durante la conversación, Robert Inojosa detalló la complejidad de dirigir un coro universitario en el contexto venezolano. Más allá de subir al podio a mover las manos, el trabajo incluye una fuerte carga administrativa y de gestión. Relató cómo, durante la pandemia, el coro nunca paró: ensayaron por Zoom y realizaron el primer festival virtual de coros en el país .

“Si se para el trabajo, se muere la agrupación”, sentenció el director, reflejando la resiliencia que ha mantenido viva a la agrupación durante 50 años.

Ficha del Evento: