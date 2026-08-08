Artesanas y artesanos fomentan la creatividad en campamentos de Caracas

En los campamentos transitorios ubicados en el Liceo Pedro Emilio Coll y la U.E.D. Juan Antonio Pérez Bonalde, en Caracas, se desarrollaron este sábado talleres inscritos en el plan “Manos artesanales por la esperanza”, iniciativa de la Red de Arte junto con artesanas y artesanos del país dirigida a fomentar la paz, la creatividad y el fortalecimiento familiar, como parte de la Ruta de la Esperanza.

T y F: Red de Arte

El plan se mantiene desplegado por campamentos transitorios ubicados en la capital venezolana, así como en los estados Miranda y La Guaira, con el propósito de impulsar la creación de piezas artesanales que promuevan la unión, la paz y el sano esparcimiento entre las familias resguardadas en estos recintos.

La mañana de este 8 de agosto, la artesana muñequera Carmen Poleo enseñó a niños, jóvenes y adultos del campamento instalado en el Liceo Pedro Emilio Coll, en la parroquia Coche de Caracas, a elaborar muñecas de trapo sin necesidad de costuras. Como resultado, confeccionaron piezas tradicionales que se convirtieron en juguetes para los más pequeños.

“Estar en estos lugares ha sido reconfortante para todos los artesanos y artesanas. Significa seguir transmitiendo nuestros saberes a los padres y jóvenes que hoy están reubicados aquí. Hay muchos niños con ganas de seguir creando juguetes a partir de retazos y telas. Todos los artesanos seguiremos aportando donde nos necesiten”, expresó Poleo.

Por su parte, en el campamento transitorio situado en la U.E.D. Juan Antonio Pérez Bonalde, en la parroquia Sucre, los artesanos Agustín Cona y Nayarit Alviarez facilitaron un taller sobre la técnica de elaboración de pulseras tejidas en macramé. Esta actividad estuvo orientada a fortalecer el desarrollo motriz de niños, jóvenes y adultos.

En el encuentro, cada participante logró conectar hilos de colores alegres y llenos de vida para crear la pulsera ideal destinada al uso diario.

Con estos despliegues creativos, la Fundación Red de Arte y la comunidad artesanal ratifican su compromiso de promover la enseñanza y el aprendizaje de los oficios tradicionales, en sintonía con los lineamientos de la Ruta de la Esperanza.

La Red de Arte llama a todos los artesanos y artesanas que deseen participar de manera voluntaria en los talleres del plan “Manos Artesanales por la Esperanza”. Para más información, se recomienda seguir las redes sociales de la institución para conocer cómo sumarse a estas jornadas creativas llenas de humanidad.