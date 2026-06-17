¡Llega Noche Cinemateca! El último viernes de cada mes 🗓

Algo nuevo llega a la Cinemateca: El último viernes de cada mes el MBA se transforma en una fiesta multisensorial dentro y fuera de la sala de proyección. Será una noche de cine, música en vivo, gastronomía y actividades performativas.
En nuestra primera edición celebramos la afrovenezolanidad con una vigilia multisensorial inspirada en la Fiesta de San Juan a cargo de Dayón Moiz, de Venezuela Indómita.
Anota las coordenadas:
- Viernes 26 de junio
- Museo de Bellas Artes (MBA)
- 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
- Entrada Bs. 1.800
- Compra tu ticket en este enlace.
El viernes 26 de junio de 2026Agenda Cultural