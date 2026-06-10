La Cinemateca Nacional revive su historia: 60 años después regresa el ciclo original de Kurosawa que inauguró la institución 🗓

La sala del Museo de Bellas Artes (MBA) en Caracas se prepara para un viaje en el tiempo. En el marco de su sexagésimo aniversario, la Fundación Cinemateca Nacional presentará el ciclo “Evocando el arte de Akira Kurosawa”, una reedición exacta de la primera programación que se proyectó el 4 de mayo de 1966, cuando la institución abrió sus puertas por primera vez al público.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Cinemateca Nacional – Medios Nacionales / Fotos: Cinemateca Nacional

La conmemoración, que se extenderá del 10 al 13 de junio, no solo celebra seis décadas de trabajo ininterrumpido en la preservación audiovisual, sino que rinde un doble homenaje: a la memoria de su fundadora, la icónica cineasta Margot Benacerraf (1926-2024), y al legado del director japonés Akira Kurosawa, considerado uno de los más influyentes de la historia del cine universal .

El mismo viaje de 1966 en versión digital

El evento promete una alta carga simbólica. La muestra abrirá con la proyección de Barbarroja (1965), la cinta que hace exactamente 60 años marcó el estreno oficial de la institución. En aquella ocasión, gracias a la gestión personal de Benacerraf con el apoyo de la embajada de Japón, las latas de película viajaron en formato de 35 mm hasta Venezuela .

Hoy, los asistentes podrán disfrutar de estas obras maestras en versiones digitalizadas, respetando el idioma original con subtítulos en castellano. La proyección del filme inaugural estará acompañada de un cineforo, invitando al público cinéfilo y a la comunidad cinematográfica a reflexionar sobre el impacto de estas obras.

Además de Barbarroja, la programación incluye otros tres títulos que definen la versatilidad del Emperador del cine japonés:

Los Siete Samuráis (1954): Considerada una épica revolucionaria que redefinió el género de acción y la narrativa de trabajo en equipo.

Vivir (Ikiru) (1952): Una profunda reflexión existencialista sobre la dignidad y el propósito de la vida.

La Fortaleza Escondida (1958): Una aventura dinámica y divertida que más tarde influenciaría a George Lucas en la creación de Star Wars.

El legado de Margot Benacerraf: Más allá del cine

Este ciclo es el eje central de una serie de actividades que la Cinemateca Nacional ha desplegado durante todo el 2026 para celebrar su aniversario. Recientemente, la institución inauguró la exposición “60 años de memoria en movimiento” en la Sala 7 del Museo de Bellas Artes, una muestra gratuita que estará abierta por tres meses con más de 100 piezas históricas, incluyendo afiches originales, guiones comentados y equipos técnicos restaurados .

La fundación de la Cinemateca en 1966 fue la “tercera gran obra” de Margot Benacerraf, después de sus aclamados documentales Reverón (1952) y Araya (1959). Con el apoyo entusiasta de Henri Langlois (director de la Cinemateca Francesa), Benacerraf logró crear un espacio pionero en Caracas dedicado al cine de arte y la preservación de la memoria audiovisual . La programación original no solo trajo a Kurosawa, sino un “Ciclo Mudo Fantástico” que incluyó títulos como Nosferatu (1922) y Metrópolis (1927), los cuales también fueron recientemente recordados en la exposición .

Una semana de cine y cultura en Caracas

La agenda del miércoles 10 de junio será particularmente intensa para la sede del MBA. Precisamente a las 11:00 a.m., antes del ciclo de Kurosawa, la sala será sede de un foro organizado por la Gran Misión Viva Venezuela en homenaje al cineasta Román Chalbaud, demostrando que la institución se ha consolidado como un punto neurálgico del pensamiento cultural del país .

Las proyecciones del ciclo Kurosawa están programadas así:

Miércoles 10 de junio, 3:00 p.m.: Barbarroja* (Cineforo inaugural).

Sábado 12 de junio, 2:00 p.m.: Los Siete Samuráis.

Domingo 13 de junio, 2:00 p.m.: Vivir (Ikiru).

Domingo 13 de junio, 4:30 p.m.: La Fortaleza Escondida.

La invitación está abierta a todo el público. Las próximas actividades conmemorativas de la Cinemateca Nacional se anunciarán de forma progresiva a través de sus canales digitales oficiales en Instagram: @cinematecanacional_ve